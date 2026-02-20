腸道菌群與慢性前列腺炎

腸道微生物菌群是近年新興的健康題目，但你有沒有想過，腸道菌群與慢性非細菌性前列腺炎也有關係？
腸道菌群(Gut microbiome 或 Gut microbiota)，是指棲息在人類消化道中(逾95%在大腸內)、數以萬億計微生物的生態系統。當中的微生物，包括細菌、古生菌、真菌和病毒。每一個人的腸道菌群都有不同組合，就像指紋一般獨特。
大家從益生菌廣告可能都知道腸道細菌很重要。具體而言，這些菌群如何影響人體健康？
腸道菌群的功能與重要性：
代謝與消化：腸道細菌會幫助分解食物纖維，製造維生素如B12、K和葉酸。
免疫系統正常運作：人體約70%的免疫細胞位於腸道，腸道菌群是調節免疫功能的重要元素。
腸腦連結：通過「腸—腦軸線」(Gut–Brain Axis)影響情緒、行為和神經系統健康。
甚麼是「腸—腦軸線」？這是指腸道的神經系統，與大腦的中樞神經系統之間的特別溝通管道，兩個神經系統雙向通訊，互相影響，因而使腸道獲得「第二大腦」的稱號。他們的多重溝通路徑，包括神經、免疫系統、內分泌及腸道菌群等等，相當複雜。
腸道菌群的生態系統，對人類健康有重大的關連。下周續談。
(慢性前列腺炎之腸道菌群 1)