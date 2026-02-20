腸道菌群與慢性前列腺炎

腸道微生物菌群是近年新興的健康題目，但你有沒有想過，腸道菌群與慢性非細菌性前列腺炎也有關係？

腸道菌群(Gut microbiome 或 Gut microbiota)，是指棲息在人類消化道中(逾95%在大腸內)、數以萬億計微生物的生態系統。當中的微生物，包括細菌、古生菌、真菌和病毒。每一個人的腸道菌群都有不同組合，就像指紋一般獨特。

大家從益生菌廣告可能都知道腸道細菌很重要。具體而言，這些菌群如何影響人體健康？

腸道菌群的功能與重要性：