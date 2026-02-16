重症之後： ICU病人的康復旅途

「醫生，我的家人是否已經脫離危險期？」
很多人以為，病人在深切治療部(ICU)經歷搶救後保住性命，這場仗便算打贏了。但作為危重病學專科醫生，我深知「存活」只是第一步，隨之而來的康復之路往往是漫長而艱辛。
隨着醫療科技進步，重症病人的存活率顯著提升，但我們發現不少康復者在離開 ICU 後，仍面對不同程度的「深切治療後綜合症」(Post-Intensive Care Syndrome, PICS)。生理上，病人可能因為長期臥床而影響日後的活動能力；認知上，部分患者會出現記憶力衰退、專注力下降等徵狀；心理上，康復者則有較高風險患上焦慮、抑鬱、創傷後壓力症(PTSD)等精神健康問題。這些旁人未必輕易察覺的傷痕，往往令病人難以重拾患病前的生活。
要預防PICS，關鍵在於落實「以病人為中心」的護理，採取盡力協助患者邁向復原的醫治方針，例如：盡量減少不必要的深度鎮靜，在安全情況下盡早讓物理治療師協助病人進行肢體活動。離開ICU後，跨專業的跟進同樣不可或缺，家屬的參與也是 ICU 病人康復的重要一環。
醫學的終極目標不只是延續生命，更是要讓病人活得有尊嚴、有質素。這趟康復旅途或許崎嶇，但醫護團隊必定會與家人並肩同行，協助康復者重新掌握自己的人生。
作者為港大醫學院臨床醫學學院深切治療醫學部臨床實務助理教授張熙諾醫生