重症之後： ICU病人的康復旅途

「醫生，我的家人是否已經脫離危險期？」

很多人以為，病人在深切治療部(ICU)經歷搶救後保住性命，這場仗便算打贏了。但作為危重病學專科醫生，我深知「存活」只是第一步，隨之而來的康復之路往往是漫長而艱辛。

隨着醫療科技進步，重症病人的存活率顯著提升，但我們發現不少康復者在離開 ICU 後，仍面對不同程度的「深切治療後綜合症」(Post-Intensive Care Syndrome, PICS)。生理上，病人可能因為長期臥床而影響日後的活動能力；認知上，部分患者會出現記憶力衰退、專注力下降等徵狀；心理上，康復者則有較高風險患上焦慮、抑鬱、創傷後壓力症(PTSD)等精神健康問題。這些旁人未必輕易察覺的傷痕，往往令病人難以重拾患病前的生活。