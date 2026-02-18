從肺癌免疫治療，看中醫「時間醫學」

近日香港中文大學醫學院研究發現，晚期非小細胞肺癌患者若於下午三時前接受免疫治療聯合化療，其療效顯著優於下午三時後接受治療者：無惡化存活期幾近倍增，整體存活率中位數亦提升近七成。 現代醫學將此歸因於「生理時鐘（circadian rhythm）」與免疫功能的關聯，這也恰恰印證了數千年前中醫對「陰陽」、「時辰」、「氣機盛衰」的理解。 《黃帝內經》:「陽氣者，若天與日，失其所，則折壽而不彰。」一日之中，人體氣血清晨至中午陽氣漸盛，午後至夜晚陽退陰生。下午三時前，為人體陽氣最旺、推動力最強之時。這一時段氣血流行順暢，脾胃運化力佳，免疫、修復、代謝能力最易被調動。

鼻敏感患者，多有以下經驗，就是早上起來時鼻敏感比較明顯，但中午過後，情況就會明顯改善。這就是因為中午天地的陽氣，鼓動了體內的正氣，驅散了肺部的陰寒。 肺居五行之金，主氣、司呼吸，並與衛氣關係尤為密切。大晚期肺癌患者，中醫臨床多見正氣虧損、氣陰兩傷，兼痰瘀毒結。治療從不單在「攻毒」，而在於保存與振奮正氣。晨間陽氣當令，肺氣宣發，衛氣外充，此時施以免疫檢查抑制劑等刺激免疫之治療，更有利於氣機運行及免疫識別，研究觀察結果為：「上午治療組免疫反應更佳，和無惡化存活期及整體存活率倍增的觀察不謀而合。」

中醫講究天人相應，無論食藥針灸，都重視體內的氣血盛衰與天地相應。大家熟悉天灸治療，就是應用了「時間醫學」這個理論。另外，針灸講究子午流注，五臟六腑經氣按時辰運行，擇時而針，事半功倍。用藥亦是，一般情況下補陽的藥強調晨服、滋陰的藥晚。生活養生方面，四季調養各有不同。 早慧的中醫醫學理論，需於現代醫學的驗証下得以證實，既可喜又唏噓！