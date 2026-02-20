膝關節置換手術後續處理

許多人誤以為只要接受了膝關節置換手術(TKR)，切除了磨損的軟骨、換上了金屬與塑膠墊片，從此就能一勞永逸，不受痛楚困擾。然而現實是，手術僅是解決了「結構性」的損壞，但身體的「功能性」運作並不會隨着手術而自我恢復。

臨床上，我們常看到完成手術的個案，即使痛楚已大為改善，患者依然抱怨行走無力、僵硬，甚至覺得「腳不是自己的」。這其實就像是一部舊車換了全新的輪胎，但若引擎(肌肉控制)無力、底盤(核心與筋膜)歪斜，這部車依然無法跑得順暢。