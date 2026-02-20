膝關節置換手術後續處理

許多人誤以為只要接受了膝關節置換手術(TKR)，切除了磨損的軟骨、換上了金屬與塑膠墊片，從此就能一勞永逸，不受痛楚困擾。然而現實是，手術僅是解決了「結構性」的損壞，但身體的「功能性」運作並不會隨着手術而自我恢復。
臨床上，我們常看到完成手術的個案，即使痛楚已大為改善，患者依然抱怨行走無力、僵硬，甚至覺得「腳不是自己的」。這其實就像是一部舊車換了全新的輪胎，但若引擎(肌肉控制)無力、底盤(核心與筋膜)歪斜，這部車依然無法跑得順暢。
其中一個手術後需要處理的是長期疼痛養成的「錯誤習慣」。許多患者因為怕痛或術後信心不足，下意識地不敢將重心放在患肢，使另一邊腳受力加重。這種「受力不當」的代償機制，會讓非手術腳的膝蓋承受倍增的壓力。如果不去糾正，另一隻腳很快也會因為過勞而感到疼痛或不適。
此外，手術留下的「疤痕」與黏連的「筋膜」，也是常被忽視的隱憂。疤痕不只是皮膚上的痕跡，深層組織的黏連像是一件過緊的緊身褲，會緊緊勒住肌肉與關節，限制了活動幅度(Range of motion)。若不及早鬆解，關節的活動角度將持續困擾手術康復者。
物理治療在術後復康的角色，就是希望減少這些限制。在傷口癒合後，物理治療會用徒手治療處理疤痕黏連，並利用漸進式的負重運動，重新「教育」大腦與肌肉如何正確施力，讓患者能夠使用雙腳平衡負重，更好地利用這個「全新」的關節。
香港中華基督教青年會尖沙咀基佑綜合健康中心與香港中文大學中醫診所攜手合作，推出「手術後復康及痛症協作計劃」，協助患者處理各類手術後遺症問題。如有查詢，可致電2895 4200，或瀏覽：YMCA 手術後復康及痛症協作計劃查詢
作者為香港中華基督教青年會物理治療師林曉彬、物理治療師李槶鍵