咬合文化學：從港人食魚蛋、飲奶茶、咬骨頭看出甚麼牙齒習慣？

我常說，看牙醫不只是看牙，還是在觀察「一個城市的咀嚼文化」。

在香港診症多年，我最容易從三樣東西認出港人：魚蛋、奶茶、骨頭。這三樣食物，幾乎藏着我們日常的牙齒故事。

一、魚蛋文化：牙力的象徵，也是牙裂的開始

魚蛋對香港人而言，不只是小食，更是「口感的執念」。有人咬得出哪家粉麵店的魚蛋「夠彈牙」，但同一顆牙齒，可能在吃魚蛋的第十年出現裂紋。

我曾治療過一位上班族女士，她每天午餐都吃魚蛋粉。有一天突然感覺「咬落去啲牙怪怪地」，X光檢查後發現裂紋沿着牙髓延伸。她有點無奈：「食魚蛋都出事？」