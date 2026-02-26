咬合文化學：從港人食魚蛋、飲奶茶、咬骨頭看出甚麼牙齒習慣？

我常說，看牙醫不只是看牙，還是在觀察「一個城市的咀嚼文化」。
在香港診症多年，我最容易從三樣東西認出港人：魚蛋、奶茶、骨頭。這三樣食物，幾乎藏着我們日常的牙齒故事。
一、魚蛋文化：牙力的象徵，也是牙裂的開始
魚蛋對香港人而言，不只是小食，更是「口感的執念」。有人咬得出哪家粉麵店的魚蛋「夠彈牙」，但同一顆牙齒，可能在吃魚蛋的第十年出現裂紋。
我曾治療過一位上班族女士，她每天午餐都吃魚蛋粉。有一天突然感覺「咬落去啲牙怪怪地」，X光檢查後發現裂紋沿着牙髓延伸。她有點無奈：「食魚蛋都出事？」
其實是長年累月的重壓造成。牙齒不是鋼鐵，而是經歷「微創傷」的組織。當咀嚼力集中在某幾顆牙時，日積月累就可能令牙齒產生「隱形裂紋」。
專業觀察： 香港人普遍愛吃有嚼勁的食物，但忽略了「分力原則」——牙齒要平均用，不能只靠一邊，也不能長期用門牙咬硬物。
二、奶茶文化：甜與酸的雙重侵蝕
「每日一杯奶茶」，對不少人是生活儀式。但這杯看似無害的飲品，其實同時藏着「糖分攻擊」與「酸蝕風暴」。
許多人覺得自己「唔太食糖」，但忘了奶茶裡的煉奶與茶鹼酸度早已足夠破壞琺瑯質。若你習慣邊啜邊飲，一杯要飲半個鐘，其實牙齒暴露在酸環境的時間，比食甜品更長。
在我診所裡，最常見的不是「甜食蛀牙」，而是「飲品慢性侵蝕」。
有時病人問：「醫生，我洗牙完點解仲覺啲牙敏感？」
原因之一正是酸蝕。琺瑯質變薄後，牙本質外露，即使沒有蛀牙，也會有酸冷痛感。
小貼士： 飲奶茶、果汁、梳打水後，建議用清水漱口；別立即刷牙，讓牙面自然中和15分鐘後再清潔。
三、咬骨頭的執着：從童年習慣到成人牙裂
香港人愛啃骨——雞骨、鴨骨、豬骨，甚至魚骨。這種「咬骨文化」，背後有種堅毅，也有些牙科悲劇。
有位六十多歲伯伯常說：「咬骨養骨呀醫生！」
但他來找我時，是因為左下大牙裂開、牙髓感染。骨頭裡的硬邊會令牙齒在高壓下出現「垂直裂紋」，而裂到牙根時，治療往往只能拔除。
臨床觀察： 港人平均每3個人，就有一人咬過骨或開瓶蓋。咬骨這個動作看似微小，但若牙齒已有填充物或根管治療歷史，牙質支撐力較低，更容易出現斷裂。
四、文化背後的身體啟示
咀嚼習慣，是城市的鏡子。愛「咬勁」代表香港人的堅毅與節奏，但也反映出我們對身體的忽略——牙痛總排在最後、忙碌永遠放在第一。
我常提醒病人：「牙齒唔係用嚟試耐力，係用嚟享受生活。」咬得太狠、飲得太酸，最終令牙齒在中年後提前老化。
預防的關鍵，不是完全戒口，而是懂得調節：
嘴巴兩邊交替使用；
餐後漱口；
不用牙齒開包裝；
定期檢查微裂紋。
這些看似瑣碎的小習慣，決定你50歲後能否仍咬得香、笑得自在。
小問小答
Q：食野咬到牙酸，係咪牙裂？
A：不一定，但可能有微裂或牙髓發炎，建議盡早照X光檢查，勿強行繼續咬硬物。
Q：飲奶茶會唔會真係令牙變黃？
A：長期飲會導致色素滲入牙面，尤其表層粗糙或有酸蝕者，建議配合定期清潔或專業美白。
Q：咬骨會「練硬牙」？
A：錯。牙齒不是肌肉，無法「鍛煉」。長期高壓反而會令牙裂或鬆。
最後，牙齒的故事，其實就是生活的故事。咀嚼習慣塑造了我們，也提醒我們：強韌不等於硬撐。如對咬合或牙齒健康有疑問，請向你信任的家庭牙醫查詢，讓專業為你的笑容打底。