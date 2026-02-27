熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 回南天 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Feb-27 12:30
更新：2026-Feb-27 12:30
葉醫晉語: 葉維晉醫生

腸道憑甚麼影響大腦？

分享：
腸道憑甚麼影響大腦？

腸道憑甚麼影響大腦？

adblk4

最新的研究發現，慢性非細菌性前列腺炎，與腸道菌群失調也有關聯。

上周談到「腸—腦軸線」，即腸道和大腦有雙向、密切的溝通，因此大家可以理解：腸道和精神狀態互為影響。例如腸道健康狀況可以影響情緒、認知、精神狀態；而壓力和焦慮，也可倒過來引起腹瀉或便秘。

腸道憑甚麼可以影響大腦？原來腸道內擁有數億個神經元，形成一個不容忽視的腸道神經系統；而腸道內存在的龐大菌群，包括細菌、古生菌、真菌和病毒，他們可以產生神經傳道物質，並調節免疫系統，從而影響大腦。

adblk5

為了凸顯腸道菌群的重要性，於是從「腸—腦軸線」引伸出「菌—腸—腦軸線」(Microbiota–Gut–Brain Axis)的說法。

研究發現，腸道菌群的失調或失衡(Dysbiosis)，即腸道微生物群的多樣性減少，或好菌、壞菌的比例失衡，都會引發健康問題，包括肥胖、過敏、慢性疾病，甚至情緒困擾等，並且是腸道功能性疾病的根源。

已知道腸道菌群失衡與多種疾病有關，例如：腸易激綜合症(Irritable Bowel Syndrome，IBS)、焦慮症、抑鬱症、肥胖、糖尿病、某些神經退化性疾病，以及慢性前列腺炎。

為甚麼前列腺也會受腸道菌群影響？下周續談。

adblk6

(慢性前列腺炎之腸道菌群 2)

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務