腸道憑甚麼影響大腦？

最新的研究發現，慢性非細菌性前列腺炎，與腸道菌群失調也有關聯。
上周談到「腸—腦軸線」，即腸道和大腦有雙向、密切的溝通，因此大家可以理解：腸道和精神狀態互為影響。例如腸道健康狀況可以影響情緒、認知、精神狀態；而壓力和焦慮，也可倒過來引起腹瀉或便秘。
腸道憑甚麼可以影響大腦？原來腸道內擁有數億個神經元，形成一個不容忽視的腸道神經系統；而腸道內存在的龐大菌群，包括細菌、古生菌、真菌和病毒，他們可以產生神經傳道物質，並調節免疫系統，從而影響大腦。
為了凸顯腸道菌群的重要性，於是從「腸—腦軸線」引伸出「菌—腸—腦軸線」(Microbiota–Gut–Brain Axis)的說法。
研究發現，腸道菌群的失調或失衡(Dysbiosis)，即腸道微生物群的多樣性減少，或好菌、壞菌的比例失衡，都會引發健康問題，包括肥胖、過敏、慢性疾病，甚至情緒困擾等，並且是腸道功能性疾病的根源。
已知道腸道菌群失衡與多種疾病有關，例如：腸易激綜合症(Irritable Bowel Syndrome，IBS)、焦慮症、抑鬱症、肥胖、糖尿病、某些神經退化性疾病，以及慢性前列腺炎。
為甚麼前列腺也會受腸道菌群影響？下周續談。
(慢性前列腺炎之腸道菌群 2)