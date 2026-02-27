腸道憑甚麼影響大腦？

最新的研究發現，慢性非細菌性前列腺炎，與腸道菌群失調也有關聯。

上周談到「腸—腦軸線」，即腸道和大腦有雙向、密切的溝通，因此大家可以理解：腸道和精神狀態互為影響。例如腸道健康狀況可以影響情緒、認知、精神狀態；而壓力和焦慮，也可倒過來引起腹瀉或便秘。

腸道憑甚麼可以影響大腦？原來腸道內擁有數億個神經元，形成一個不容忽視的腸道神經系統；而腸道內存在的龐大菌群，包括細菌、古生菌、真菌和病毒，他們可以產生神經傳道物質，並調節免疫系統，從而影響大腦。