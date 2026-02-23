生命邊緣守護者—— ICU團隊合作的價值

在深切治療部(ICU)工作，常常有一個深刻的體會——一位病情危重的病人能夠被成功救治，背後離不開一個各司其職、團結合作的專業團隊不懈的努力。

記得不久之前，有一位正值壯年的黃先生，因嚴重肺炎導致呼吸衰竭，被送進我們的ICU。在插喉並使用呼吸機後，他的病情仍未好轉。最終，我們的團隊為他安裝了體外膜氧合器(ECMO，俗稱「人工心肺機」)。在接下來的一個多月裡，他完全依賴呼吸機和ECMO，加上長期使用麻醉藥，導致四肢活動能力明顯衰退，也常常出現精神錯亂的症狀。我們的醫生團隊不止一次擔心他是否能夠康復，重返工作崗位。