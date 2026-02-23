生命邊緣守護者—— ICU團隊合作的價值

在深切治療部(ICU)工作，常常有一個深刻的體會——一位病情危重的病人能夠被成功救治，背後離不開一個各司其職、團結合作的專業團隊不懈的努力。
記得不久之前，有一位正值壯年的黃先生，因嚴重肺炎導致呼吸衰竭，被送進我們的ICU。在插喉並使用呼吸機後，他的病情仍未好轉。最終，我們的團隊為他安裝了體外膜氧合器(ECMO，俗稱「人工心肺機」)。在接下來的一個多月裡，他完全依賴呼吸機和ECMO，加上長期使用麻醉藥，導致四肢活動能力明顯衰退，也常常出現精神錯亂的症狀。我們的醫生團隊不止一次擔心他是否能夠康復，重返工作崗位。
隨著他的病情逐漸穩定，我們開始讓他甦醒。脫離ECMO後，更需要努力鍛煉肺部功能，從最簡單的呼吸動作，到能夠坐起來、學習走路，一切都需要從頭開始。
ICU的病人病情複雜，常常涉及多重器官衰竭，許多時候需要不同專科醫生的聯合會診。我們的專科護士，從呼吸機到體外血液透析機(俗稱「洗腎機」)的操作，以及為嚴重燒傷病人清理皮膚，樣樣皆能。還有物理治療師制訂復康運動方案，言語治療師評估病人的吞嚥能力，營養師根據不同身體狀況調整營養配方，藥劑師則提供藥物劑量和相互作用的建議，真的缺少任何一位都不行。
一個團隊的默契配合，需要時間和互信培養出來。這些不同專業背景的同事，都是我在ICU多年工作的戰友。平日工作繁忙，往往沒能多聊幾句。個多月前，正好有外國跨專業協作(inter-professional collaboration)的專家來訪，我們得以聚首一堂。
剛巧的是，黃先生經歷了長達3個月的ICU治療後，當天終於可以轉到普通病房。我們一同站在走廊兩旁與他道別，囑咐他出院後要回來看看我們。眼前這一幕溫馨的畫面，是整個團隊各展所長、共同努力後，最令人滿足的回報。
作者為港大醫學院臨床醫學學院深切治療醫學部臨床實務副教授楊珮寧醫生