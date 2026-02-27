「世界肥胖日」：肥胖與癌症風險

每年3月4日的「世界肥胖日」，旨在為喚起大眾重視肥胖帶來的健康威脅。肥胖早已不僅是外觀問題，更會會直接影響身體代謝、荷爾蒙及免疫系統功能，並與至少13種癌症的風險上升息息相關，包括大腸癌、乳癌、腎癌和肝癌等。香港防癌會於過往免費癌症預防問卷調查中亦發現，有45%受訪者屬超重或肥胖，46%屬中央肥胖，這些情況均令患癌風險明顯提高。 國際研究亦指出，肥胖會引發慢性發炎、胰島素阻抗及荷爾蒙失衡等問題，從而促進腫瘤形成。以美國為例，肥胖相關癌症死亡率在過去20年間急升近三倍，其中女性及長者受影響尤其深。這些數據反映，肥胖已成為全球不可忽視的公共衛生挑戰。

除了全球數據外，本港現況亦相當值得關注。根據衛生署今年1月發布的《非傳染病直擊》，肥胖已成為全球癌症的第三大風險因素，而在2023年本港新增癌症個案中，高達53%與肥胖相關。在本地最常見的肥胖相關癌症中，女性以乳癌、大腸癌、肝癌、子宮體癌及胃癌最多；男性則以大腸癌、肝癌及胃癌為主。這些癌症的發病率均呈上升趨勢，顯示本港市民的體重管理問題已成健康風險的重要來源。 可幸的是肥胖相關癌症並非無法預防。一項涵蓋約200萬名成年人的大型分析研究指出，只要減重超過5公斤，便可降低整體患癌風險；而採用最健康生活方式的人士，更能將食道癌風險減低達58%。因此，定期監測自己的體重指數(BMI)，並於需要時制定可達成的減重目標，是提升健康、減少癌症風險的有效策略。