破解心臟起搏器三大迷思

心臟起搏器雖在長者中較常見，但實際上，當有醫療需要時，任何年齡層都可以植入裝置，取決於心臟的健康狀況。若年輕人有先天性心律問題、嚴重心跳過慢或心臟傳導異常，亦可能需要使用起搏器。

迷思一︰心臟起搏器只適用於長者？

心臟被喻為人體發電機，會自行「發電」令心肌收縮跳動。但當心臟發生問題，心跳變慢，便可能需要植入心臟起搏器，確保血液供氧到全身各器官組織。大家對心臟起搏器都存有不少疑問，以下逐一為大家拆解。

這主要取決於心臟狀況和醫生的評估。傳統有導線起搏器適合需要雙腔或三腔起搏功能的患者，例如心臟衰竭或需再同步療法的病人。手術過程中，醫生會在左側鎖骨下進行局部麻醉，然後在皮膚上切開數厘米的傷口，並在脂肪和肌肉之間植入起搏器。新一代無導線起搏器則通過大腿血管送入心室，直接安裝在心臟，手術時間比傳統方法更短。無導線起搏器能實現心房室協調起搏，適合有心室傳導阻滯的患者。如病人有多次導線手術經歷或血管狀況欠佳，無導線起搏器也是合適選擇，因其感染風險比傳統起搏器低約53%至58%。醫生會與患者進行詳細檢查和討論，根據其情況和風險因素得出合適的診治方案。

迷思三︰植入心臟起搏器後，會感覺到它在「電擊」心臟？

心臟起搏器使用微弱的電流調節心跳，確保心臟正常運作。大多數人完全感覺不到起搏器的運作，因為電流強度非常低，不會有觸電或電擊的感覺。但當電池接近耗盡或在覆診檢查時，儀器技術員需要測試起搏器設定，病人可能會感到心跳異常，如心悸或不規則跳動。一般情況下，起搏器只會默默地幫助穩定心跳，不會造成不適。

科技日趨進步，植入心臟起搏器能調節異常心跳，維持心臟正常運作，但最好還是養成良好生活習慣，定期做身體檢查，才可有效降低心血管疾病的風險。