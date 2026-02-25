針灸舒緩「手術失敗症候群」

50歲男性病人。主訴：腰背痛。 手術史：頸椎融合手術。
他是小型物流公司東主，長期要駕駛貨車，人手不足亦要幫忙搬運。一直有肩頸痛、手麻及腰痛的問題，大半年在內地醫院檢查，X光顯示頸椎壓到神經，醫生分折說只要進行頸椎融合手術，把壓到神經的頸椎拉回，可治療神經被壓到而產生肩頸痛及手麻的問題。醫生說得很專業，又有X光和AI影片模擬手術後頸椎情況，於是他決定做手術，期待解決困擾多年的痛症。
手術後大量止痛消炎藥助攻下，他享受了無痛的兩個星期。可是，停服止痛藥後，好像又回到未做手術之前的情況。醫生說，可能是頸圈令他感到不適。三個月後，除下頸圈，手麻比之前的少，但痠痛的範圍卻由肩頸擴大到腰背部，整個人都很繃緊。
這類患者我會建議先保守治療，別以為頸椎融合手術切口不大，始終屬於高風險手術，尤其接近神經與脊髓，只有去到非不得意的程度，才考慮手術。既然手術已做，多想無益，鼓勵他多向正面思考，同時透過針灸中藥治療。
針灸治療病人中，像這類頸脊椎手術後出現肌肉疼痛僵強的很多。脊椎手術失敗症候群（Failed Back Surgery Syndrome, FBSS）指腰椎手術後症狀未改善或惡化，但臨床上常延伸用於頸椎等脊椎手術後的類似情況。
這是因為神經附近的術後疤痕，令到神經附近的筋膜形成硬膜外纖維化，使神經附近筋膜活動度下降。當神經周圍的組織沾黏，神經滑動受限，會導致動作時牽拉痛，這是MRI和X光未必能準確反映出來的，所以影像看起來沒問題，但病人還是很痛。
幸運的是，他原本也打算為腰椎進行類似手術，現在透過針灸治療中慢慢康復。