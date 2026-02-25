針灸舒緩「手術失敗症候群」

50歲男性病人。主訴：腰背痛。 手術史：頸椎融合手術。

他是小型物流公司東主，長期要駕駛貨車，人手不足亦要幫忙搬運。一直有肩頸痛、手麻及腰痛的問題，大半年在內地醫院檢查，X光顯示頸椎壓到神經，醫生分折說只要進行頸椎融合手術，把壓到神經的頸椎拉回，可治療神經被壓到而產生肩頸痛及手麻的問題。醫生說得很專業，又有X光和AI影片模擬手術後頸椎情況，於是他決定做手術，期待解決困擾多年的痛症。

手術後大量止痛消炎藥助攻下，他享受了無痛的兩個星期。可是，停服止痛藥後，好像又回到未做手術之前的情況。醫生說，可能是頸圈令他感到不適。三個月後，除下頸圈，手麻比之前的少，但痠痛的範圍卻由肩頸擴大到腰背部，整個人都很繃緊。