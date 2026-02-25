唔肯食肉 鍾意咬玩具 BB咩事？

你有沒有試過在餵嬰兒時，發現他突然把奶嘴推開，或是咬著玩具不停探索？這些看似日常的小動作，其實正是孩子口部肌肉發展的重要里程碑！
口部肌肉發展不僅影響進食，也直接影響語音和語言的成長。根據 ASHA 的專業資料，孩子在不同年齡階段都有特定的口部肌肉發展特徵，家長若能掌握這些變化，就能更好地支持孩子的成長。
幼兒口部肌肉發展的階段與特質(參考ASHA資料)
一、嬰兒期(0至3個月)
主要特徵：以反射性動作為主，如吸吮反射、尋乳反射、吞嚥反射。
口部肌肉表現：舌頭前後移動以協助吸吮，嘴唇能緊密包住乳頭或奶瓶。
功能重點：建立基本的吸吮與吞嚥能力，為日後進食與發聲打基礎。
二、嬰兒中期(4至6個月)
主要特徵：開始有更好的頭頸控制，能用嘴巴探索物件。
口部肌肉表現：嘴唇力量增強，能更好地封閉口腔；舌頭開始有上下移動。
功能重點：逐步由純液體飲食過渡到嘗試半固體食物，並開始發出更多元的聲音。
三、嬰兒後期(7至12個月)
主要特徵：能坐直並用手協助進食。
口部肌肉表現：舌頭能左右移動，開始出現咀嚼動作；嘴唇能更好地控制食物。
功能重點：能處理泥狀或軟固體食物，並開始模仿成人的咀嚼與發聲。
四、幼兒期(1至2歲)
主要特徵：咀嚼能力逐漸成熟，能進食多樣化食物。
口部肌肉表現：舌頭能精確地移動食物，嘴唇與下顎協調度提升。
功能重點：能處理固體食物，並開始使用口部肌肉進行更複雜的語音發展。
五、學齡前期(2至5歲)
主要特徵：口部肌肉控制更精細，語音清晰度逐步提升。
口部肌肉表現：能完成成熟的咀嚼動作，舌頭與嘴唇能協調發出多種語音。
功能重點：語言表達能力快速增長，口部肌肉支持更複雜的語音與句子結構。
想了解小朋友的能力是否貼近發展階段? 可以加強以下觀察。
家長觀察指引：幼兒口部肌肉發展階段
0至3個月：反射期
觀察重點
是否能有效吸吮與吞嚥。
嘴唇是否能緊密包住乳頭或奶瓶。
家長支持
確保餵食姿勢正確，避免嗆咳。
提供安撫奶嘴，幫助嘴唇與舌頭力量練習。
4至6個月：探索期
觀察重點
嘴巴是否開始探索物件(咬玩具)。
舌頭是否能上下移動。
家長支持
提供安全的「牙膠」，讓孩子練習口部肌肉。
與孩子互動時誇張嘴形，鼓勵模仿。
7至12個月：咀嚼初步期
觀察重點
是否能處理泥狀或軟固體食物。
舌頭是否能左右移動，協助食物在口腔中轉換位置。
家長支持
提供不同質地的食物(泥狀、軟塊)，逐步增加挑戰。
與孩子一起進食，示範咀嚼動作。
1至2歲：咀嚼成熟期
觀察重點
是否能處理固體食物。
嘴唇與下顎是否能協調控制食物。
家長支持
鼓勵孩子自己用手或湯匙進食。
提供多樣化食物，支持舌頭與嘴唇的靈活度。
2至5歲：語音精細期
觀察重點
是否能清晰發出多種語音。
咀嚼是否成熟，能處理不同硬度食物。
家長支持
與孩子玩「發音遊戲」，例如模仿動物聲音。
提供需要咀嚼的食物(如蘋果片、餅乾)，加強口部肌肉。
從嬰兒期的吸吮反射，到學齡前期能清晰表達語音，每一步都是孩子口部肌肉逐漸成熟的過程。當家長在日常生活中留意孩子的細微表現，並給予適當支持，就能讓孩子在進食與語言發展上更有自信。就像一開始我們提到的那個小小動作——推開奶嘴或牙膠——它不只是玩耍，而是孩子在向你展示：「我正在成長」。
言語治療師 Ms Wincy
www.hkca.care
香港童協