出版：2026-Feb-25 18:28
更新：2026-Feb-25 18:28
唔肯食肉 鍾意咬玩具 BB咩事？

你有沒有試過在餵嬰兒時，發現他突然把奶嘴推開，或是咬著玩具不停探索？這些看似日常的小動作，其實正是孩子口部肌肉發展的重要里程碑！

口部肌肉發展不僅影響進食，也直接影響語音和語言的成長。根據 ASHA 的專業資料，孩子在不同年齡階段都有特定的口部肌肉發展特徵，家長若能掌握這些變化，就能更好地支持孩子的成長。

 

幼兒口部肌肉發展的階段與特質(參考ASHA資料)

 一、嬰兒期(0至3個月)

  • 主要特徵：以反射性動作為主，如吸吮反射、尋乳反射、吞嚥反射。 

  • 口部肌肉表現：舌頭前後移動以協助吸吮，嘴唇能緊密包住乳頭或奶瓶。 

  • 功能重點：建立基本的吸吮與吞嚥能力，為日後進食與發聲打基礎。 

二、嬰兒中期(4至6個月)

  • 主要特徵：開始有更好的頭頸控制，能用嘴巴探索物件。 

  • 口部肌肉表現：嘴唇力量增強，能更好地封閉口腔；舌頭開始有上下移動。 

  • 功能重點：逐步由純液體飲食過渡到嘗試半固體食物，並開始發出更多元的聲音。 

 

三、嬰兒後期(7至12個月)

  • 主要特徵：能坐直並用手協助進食。 

  • 口部肌肉表現：舌頭能左右移動，開始出現咀嚼動作；嘴唇能更好地控制食物。 

  • 功能重點：能處理泥狀或軟固體食物，並開始模仿成人的咀嚼與發聲。 

四、幼兒期(1至2歲)

  • 主要特徵：咀嚼能力逐漸成熟，能進食多樣化食物。 

  • 口部肌肉表現：舌頭能精確地移動食物，嘴唇與下顎協調度提升。 

  • 功能重點：能處理固體食物，並開始使用口部肌肉進行更複雜的語音發展。 

 

五、學齡前期(2至5歲)

  • 主要特徵：口部肌肉控制更精細，語音清晰度逐步提升。 

  • 口部肌肉表現：能完成成熟的咀嚼動作，舌頭與嘴唇能協調發出多種語音。 

  • 功能重點：語言表達能力快速增長，口部肌肉支持更複雜的語音與句子結構。

 

想了解小朋友的能力是否貼近發展階段? 可以加強以下觀察。

家長觀察指引：幼兒口部肌肉發展階段

0至3個月：反射期

  • 觀察重點

  1. 是否能有效吸吮與吞嚥。 

  2. 嘴唇是否能緊密包住乳頭或奶瓶。 

  • 家長支持 

  1. 確保餵食姿勢正確，避免嗆咳。 

  2. 提供安撫奶嘴，幫助嘴唇與舌頭力量練習。 

 

4至6個月：探索期

  • 觀察重點 

  1. 嘴巴是否開始探索物件(咬玩具)。 

  2. 舌頭是否能上下移動。 

  • 家長支持 

  1. 提供安全的「牙膠」，讓孩子練習口部肌肉。 

  2. 與孩子互動時誇張嘴形，鼓勵模仿。 

 

7至12個月：咀嚼初步期

  • 觀察重點 

  1. 是否能處理泥狀或軟固體食物。 

  2. 舌頭是否能左右移動，協助食物在口腔中轉換位置。

  • 家長支持 

  1. 提供不同質地的食物(泥狀、軟塊)，逐步增加挑戰。 

  2. 與孩子一起進食，示範咀嚼動作。 

 

1至2歲：咀嚼成熟期

  • 觀察重點 

  1. 是否能處理固體食物。 

  2. 嘴唇與下顎是否能協調控制食物。 

  • 家長支持 

  1. 鼓勵孩子自己用手或湯匙進食。 

  2. 提供多樣化食物，支持舌頭與嘴唇的靈活度。 

 

2至5歲：語音精細期

  • 觀察重點 

  1. 是否能清晰發出多種語音。 

  2. 咀嚼是否成熟，能處理不同硬度食物。 

  • 家長支持 

  1. 與孩子玩「發音遊戲」，例如模仿動物聲音。 

  2. 提供需要咀嚼的食物(如蘋果片、餅乾)，加強口部肌肉。 

從嬰兒期的吸吮反射，到學齡前期能清晰表達語音，每一步都是孩子口部肌肉逐漸成熟的過程。當家長在日常生活中留意孩子的細微表現，並給予適當支持，就能讓孩子在進食與語言發展上更有自信。就像一開始我們提到的那個小小動作——推開奶嘴或牙膠——它不只是玩耍，而是孩子在向你展示：「我正在成長」。 

言語治療師 Ms Wincy
www.hkca.care
香港童協

