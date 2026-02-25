唔肯食肉 鍾意咬玩具 BB咩事？

你有沒有試過在餵嬰兒時，發現他突然把奶嘴推開，或是咬著玩具不停探索？這些看似日常的小動作，其實正是孩子口部肌肉發展的重要里程碑！

口部肌肉發展不僅影響進食，也直接影響語音和語言的成長。根據 ASHA 的專業資料，孩子在不同年齡階段都有特定的口部肌肉發展特徵，家長若能掌握這些變化，就能更好地支持孩子的成長。

幼兒口部肌肉發展的階段與特質(參考ASHA資料)

一、嬰兒期(0至3個月)