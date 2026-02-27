活在速食年代，餐廳出售預製菜，手提電腦手機過一兩年就hang機打柴；大至汽車小如電子相機，大家都習慣了「隔幾年就再買過」的消費習慣。畢竟消費所帶來的即時快樂，是具有魔力的！

當然如果一樣產品能做到百年不衰，那麼大概在現今經濟體系，恐怕亦難以生存。現今大部分消費品都是可消耗品。那怕是再耐用的大衣，只要潮流一過，人們紛紛又會添置新款式。其實在醫學上，治療的選擇都是一種潮流。社會上只要有需求，便會有人供應解決的辦法。人工晶體的進化，大概就是這樣一個例子。