活在速食年代，餐廳出售預製菜，手提電腦手機過一兩年就hang機打柴；大至汽車小如電子相機，大家都習慣了「隔幾年就再買過」的消費習慣。畢竟消費所帶來的即時快樂，是具有魔力的！
當然如果一樣產品能做到百年不衰，那麼大概在現今經濟體系，恐怕亦難以生存。現今大部分消費品都是可消耗品。那怕是再耐用的大衣，只要潮流一過，人們紛紛又會添置新款式。其實在醫學上，治療的選擇都是一種潮流。社會上只要有需求，便會有人供應解決的辦法。人工晶體的進化，大概就是這樣一個例子。
人工晶體源於世界大戰空軍受傷後，被醫生發現原來玻璃能存在眼內而不造成發炎，從而得到啟發。初代晶體由玻璃製造，需要利用大切口植入，隨著手術傷口愈細，科學家便生產了能摺疊的軟塑膠版本。另外原本只有單焦的鏡片，亦因為散光普遍，所以便出現弧度不一的散光人工晶體。
全球的科學家都在想，如何能在植入晶體後得到最完美的視力，但至今為止仍然沒有一種鏡片能將視力保持一輩子。醫生在摘除白內障後的第一天，第一周，第一個月，能為病人創造良好視力的話，就已經算是合格過關了。但現實是隨著術後時間漸長，盛載晶體的囊將持續收縮，晶體可能會出現後期旋轉移位，削弱原本抵抗散光的能力。到了這個時候，怕且距離手術三五七年了吧，就像一雙穿到磨蝕了的波鞋，恐怕你也不會向當初店家討回新的一雙吧？
再者大部分病人並不知道，人工晶體易入難出，多年後要更換並非易事。同樣，眼科醫生亦不能預視十年之後你的眼睛將會是甚麼模樣。即使人工晶體沒有移位，眼睛同樣可以出現其它退化而導致視力衰退。既然如此，倒不如隻眼開隻眼閉，等到問題殺到埋身再算！所謂今朝有酒今朝醉，從經濟學角度來說，當下購買即時享受，未嘗不是最合邏輯的選擇。