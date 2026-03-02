性治療如何幫助克服性交疼痛(Dyspareunia)

Mark及Katherine(化名)是一對30出頭的年輕夫婦，自大學時開始交往，像許多香港的年輕人一樣，兩人一直努力追求更好的職業前景和收入。去年底，他們覺得已準備好步入另一個人生階段，於是結婚，並希望盡快懷孕。然而，生育的路卻並不好走，萬事俱備，就只欠…… 未能圓房的煩惱 儘管他們努力了大概10年，但始終無法圓房。Katherine對被進入的恐懼讓每次嘗試變得非常艱巨。即使在婚前檢查時，她也無法完成陰道的盆腔檢查。 以往他們嘗試性交時，Mark會安慰她，叫她不用擔心、要放鬆、要想其他事來分散注意力。

「私家婦科醫生不是向妳說過，陰道的肌肉是很有彈性的，生產時也能讓嬰兒通過。她還說，輕輕碰妳一下也會痛，那痛楚和恐懼感必然是妳自己想像出來的。」然而，Mark的話不僅沒有減輕Katherine的恐懼，反而令她更自責、焦慮和無助。 在第一次接受輔導時，Mark說：「這不僅是Katherine的疼痛，我也不知道如何安慰她或激發起她的性趣……房事是由男士作主導，完成不了也應該是男士的責任。唉，我真的沒用！」聽到這裡，Katherine才發現Mark其實比自己更自責。 身心連結下的「作戰與逃避」反應(fight & flight response)

在指導下，Katherine更仔細地描述她的痛感：「從1到10的評分，大概只有3分的強度……嗯……如果不超過5分的話，那種微痛我應該還能夠忍受……沒再觸碰的話，痛感便會消失……但我擔心真的要插入，就會變成6、7分，之後應該會痛很久，甚至大出血！」 隨著深入的探討，Mark和Katherine更加意識到身心反應的連結比想像中更緊密。Katherine說：「有時我心裡擔心，腦袋便會告訴我疼痛來了，然後就真的感受到痛。」 我解釋道：「對啊，大腦會預先發出疼痛的訊號，提醒妳要避開『可能的危險』，妳就真的感受到疼痛的感覺……這是種自我保護機制！如果我們無法說服它大腦放鬆，可以透過行動來證明『沒有危險』，讓它慢慢學懂不需要過度反應。」

觀察者與外化——緩解防禦機制 治療其中一個重點，是讓Katherine站在觀察者的角度，將疼痛外化(externalization)，與它保持距離。當你能更客觀地去分析、了解你的「敵人」時，威脅感便會降低，疼痛亦自然減弱。 接著，我教他們練習凱格爾運動(Kegel Exercise)，這是一種收緊及放鬆盆底肌肉的練習。我問Katherine是否知道如何收縮肌肉來停止排尿。她便試著持續5秒，然後慢慢放鬆10秒，重複這個動作以感受那種肌肉放鬆的感覺。這些收縮動作與盆底肌肉相連，且影響到陰道的肌肉。因此，當她放鬆時，陰道口的肌肉也會隨之放鬆。

重建肌肉記憶與激活新的神經連結 隨後幾個星期，他們在家繼續練習。Mark會在尾指上塗上潤滑劑，然後慢慢觸碰Katherine的外陰，當她感到疼痛時便停下。Mark會請Katherine就當下的疼痛程度評分。如果是5分或以上，就讓她深呼吸3次並嘗試凱格爾放鬆。然後再請她評分，如果不超過4分，便慢慢再深入。這樣重複過程，直至她無法再承受時，手指就停留在那裡，讓她用1分鐘去記住那種肌肉被觸碰的感覺。 通過這種方式，他們學會了在情感連結下進行陰道擴張，訓練肌肉記憶。但關鍵是每周至少練習一次，否則肌肉可能會忘記。隨著時間推移，身體便學會放鬆，Katherine的肌肉將不再需要保護她，慢慢接受讓尾指、中指，甚至兩根手指或陰莖通過。

這段歷程不僅幫助他們克服性功能障礙，更加強了彼此的情感連結，讓他們準備好迎接未來的新挑戰。

作者：家計會青少年保健中心輔導督導主任高威頓