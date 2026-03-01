靈實We are the Advocates系列：由護士主導的基層醫療服務(二之二)

「別人做不到，我們可能做到，何不試一試？」這句說話出自靈實護養院前院長梁文英口中，正好代表護士這個專業，在靈實從來有著一種特別地位。 事實上，靈實的護士從來不只是醫生的助手，他們更是一種「以人為本」的專業實踐。護士既是照顧者、陪伴者與協調者，重視院友「身、心、社、靈」的整體需要，更是一個勇於創新及實踐的開拓者。在護士主導的院舍服務之中，院舍不僅僅是提供照顧的地方，全賴一代又一代敢想、敢試、敢變的靈實護士，令院舍成為一個讓服務使用者活得有尊嚴的空間。

相信不少人對護士的刻板印象，有機會認為他們只是負責輔助醫生。這些當然是護士的崗位及職能之一，但事實上靈實護士的能力及責任，遠遠不止於此。 舉例說，九十年代的香港，當時香港的院舍仍不太了解院舍終老的概念及做法，當時如果有長者臨終而不被送院急救，刻意留在老人院內過身，院舍隨時面對警方調查。不過，不忍看到長者身體狀態轉差的時候，被迫從一間院舍轉到另一間，由院舍送到療養院甚至再送到護養院，靈實的護士團隊於是參考外國案例，又主動探討牌照、行街紙等法律問題，發現其實長者在院舍過身，也不一定要送院，只需由醫生簽紙證實死亡、合適的配套等就可以。

就這樣，靈實一班護士在當時開創先例，與院舍醫生合作無間完成「院舍終老」：當醫生不能立即到院舍時，就由同樣是專業的護士擔起重任，負責診斷服務使用者的生命表徵，再通知醫生。這個嘗試在當時引領香港向前踏上一大步，直接促使政府探討在家及院舍離世的可行模式，以及由此引申的法例、社區支援、人手培訓等不同的相關議題。 類似創新進取、引領社會向前的做法，又何嘗只有「院舍終老」？早在七十年代，靈實當時是全港唯一一間醫院，協助有毒癮的肺結核病人戒毒，令他們重生，成為「新造的人」。在三十多年前，愛滋病仍是令人聞之色變的病，靈實的紓緩治療科，亦率先為愛滋病患提供寧養、善終服務。

一個又一個真實的事例，說明靈實只為服務使用者做到最好的積極進取精神。這種精神，其實是靈實護士承繼了創辦人司務道護士長初心的明證，由一人到十人，由十人到百人，一代又一代傳承下去。 (本文內容主要根據基督教靈實協會出版的《盼望創造未來》一書撰寫)