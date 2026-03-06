你的腸，如何影響你的前列腺？

慢性非細菌性前列腺炎是懨悶、需要耐心治療的病。有研究結果反映，改善腸道健康，或對治療慢性前列腺炎有重大幫助。 研究顯示，慢性前列腺炎病人常伴隨有腸道菌群失調問題，主要表現為比例失衡，即益菌減少、害菌增加。其中，大約30%的慢性前列腺炎患者，同時患有腸易激綜合症！ 到底你的腸，如何影響你的前列腺？ 這牽涉一個新興的醫學概念：「腸道—前列腺軸(Gut–prostate Axis)」。之前提過「腸—腦軸線」，把腦改為前列線，就成為「腸道—前列腺軸」。即腸道與前列腺的雙向互動和影響，主要是通過腸道內的微生物群及其代謝物，藉由血液循環、免疫系統及神經系統，與前列腺產生互動關係，足以影響前列腺的健康、發炎狀態及疾病發展。

除了這種直接影響外，腸道還可藉以下四方面影響前列腺： 一、腸漏與發炎 當腸道微生物群失衡時，可導致腸道屏障受損。該屏障原本可阻隔大腸內的細菌，禁止它們進入人體其他地方；若其功能受損，變成「腸漏」，就可能令有害細菌及其代謝物進入血液，促使前列腺發炎。 二、新陳代謝的影響 腸道內的益菌會製造短鏈脂肪酸(Short-chain fatty acid)——對前列腺有保護抗炎作用。若腸道內菌群失衡，益菌數量下降，則短鏈脂肪酸減少、保護作用減少，前列腺就容易發炎。

三、影響免疫失調 腸道細菌的失調，也會影響免疫細胞的平衡，例如可產生炎症反應的「Th17細胞」增多，而負責平衡免疫反應的「調節性T細胞」減少。這種失衡，可引發前列腺內的免疫功能障礙，促成發炎。 四、特定菌群差異 有研究指出，慢性前列腺炎患者的腸道中，某些細菌——例如梭菌——比例增加。目前未有證據顯示腸道的特定菌群會導致慢性前列腺炎，但似乎菌群的組合，與骨盆疼痛等症狀的加劇有關聯。 如何可以改善？下周續談。 (慢性前列腺炎之腸道菌群 3)