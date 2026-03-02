針灸治療講求Less is more

作為物理治療師，莊子老師除會使用西式的療法，亦會採用中式的療法，甚至是中西合壁的療法。中西合壁的療法，就是「FFC™️功能性筋膜拔罐法」，它由中式拔罐與西式拉筋(伸展治療/伸展運動)結合而成，療程針對人體筋膜線，進行放鬆及治療。

至於中式，便有傳統的針灸，而今篇的分享，則主要集中討論一些針灸治療上的迷思。

不少客人來到診所，均會問：「莊子老師，可唔可以幫我針多幾針，係咪計得愈多針，就愈有效？」

而我的答案，永遠是：NO。