針灸治療講求Less is more

作為物理治療師，莊子老師除會使用西式的療法，亦會採用中式的療法，甚至是中西合壁的療法。中西合壁的療法，就是「FFC™️功能性筋膜拔罐法」，它由中式拔罐與西式拉筋(伸展治療/伸展運動)結合而成，療程針對人體筋膜線，進行放鬆及治療。
至於中式，便有傳統的針灸，而今篇的分享，則主要集中討論一些針灸治療上的迷思。
不少客人來到診所，均會問：「莊子老師，可唔可以幫我針多幾針，係咪計得愈多針，就愈有效？」
而我的答案，永遠是：NO。
針灸的原理，是透過針，向我們的身體傳遞訊號，以調整機能，根治病症。施針便如同大家進入室內後，撳掣打開傳統的燈。一開便亮，關上便熄，光度永遠處於同一個水平，並不會因為開得愈多次數，燈便會愈亮。
過量或有暈針風險
過量的施針，會對身體做成過度刺激，或有機會耗損氣血，讓身體更疲累，甚至產生暈針風險(客人在接受針灸治療時，出現精神疲累、頭暈、嘔吐、四肢冰冷等症狀)。
施針的宗旨是一針中的，直達傷患，以最小的刺激，喚醒最大的自癒力。Less is more。
我們身為治療者的價值，不在於「插了多少針」，而在於透過觸診與評估，找出那幾個關鍵的致病點，並以最少的針助患者解決問題。
文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
https://www.facebook.com/triohealthphysio