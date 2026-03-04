使人卻步的不是鞋內沙，而是莫頓氏神經瘤

著名作家伏爾泰曾說過：「使人疲憊的不是遠方的高山，而是鞋裏的一粒沙。」這句名言，對每日穿着皮鞋或高跟鞋的上班族來說，或者有着切膚之痛的體會。明明你已經除鞋翻倒、用力搖晃，確認鞋內並無異物，但腳掌前端卻仍舊感到，有一顆除不掉的沙石。
這種使人卻步的感覺，或者未必是出於疲憊的幻覺，而是在前足內長出一顆「莫頓氏神經瘤」(Morton’s Neuroma)。它最常見於第三及第四趾的蹠骨之間，成因是位於前足的趾間神經，在長期受壓與摩擦下，引致良性增生與纖維化。當我們經常穿著尖頭鞋，或使重心前移的高跟鞋時，腳趾的蹠骨都被逼互相在鞋頭內擠壓，令趾間神經不斷受創。趾間神經出於自我保護機制，便會逐漸增厚而形成結節，化身成前足內的「一粒沙」。
通常患者初時，只會在穿著特定鞋款時，才會出現腳趾麻痺或刺痛。但隨著結節逐漸增生，痛楚便有如每天都走過荊棘路。在診症室內，骨科醫生會進行一項簡單的擠壓測試：首先醫生會握住患者腳掌前端，然後從兩側向中心擠壓蹠骨頭。如果患者的第三與第四趾縫間，感到明顯的刺痛或麻痺，甚至傳來細微的「咔噠」聲，臨床上便可確診。但唯有透過影像檢查(包括磁力共振)，醫生才可確認它的位置和大小，並排除其它痛楚成因，例如是疲勞性骨折、關節炎或滑囊炎等。
要除掉這顆「頑石」所引致的卻步，短時間服用消炎藥，接受物理治療，平日改穿鞋頭寬闊的鞋，並配以特製的鞋墊，都有助紓緩痛楚和避免惡化。但假如痛楚持續，在患處注射類固醇亦有助較長效地消炎。萬一保守治療無效，且患者行走距離因痛受限，醫生才會建議透過手術，去切除較大的神經瘤，並切開擠壓趾間神經的韌帶來減壓。然而，切除神經瘤雖可除掉前足神經痛，卻等同失去部分神經感覺功能，或會為趾縫間帶來永久性麻木。
回應文首的名言，一直在消耗人心的，往往不是宏大的目標，或是天大的難題，而是生活中的瑣事、除不掉的心結，恍如神經結節在足內糾結。當你連皮鞋也換掉，工作跑道也轉換，前路仍舊使人卻步，那麼真正能夠解救你裹足不前的，便只剩下作繭自縛的你自己。至於前足痛，則可交給醫生治理。
作者為骨科專科醫生