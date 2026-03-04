使人卻步的不是鞋內沙，而是莫頓氏神經瘤

著名作家伏爾泰曾說過：「使人疲憊的不是遠方的高山，而是鞋裏的一粒沙。」這句名言，對每日穿着皮鞋或高跟鞋的上班族來說，或者有着切膚之痛的體會。明明你已經除鞋翻倒、用力搖晃，確認鞋內並無異物，但腳掌前端卻仍舊感到，有一顆除不掉的沙石。

這種使人卻步的感覺，或者未必是出於疲憊的幻覺，而是在前足內長出一顆「莫頓氏神經瘤」(Morton’s Neuroma)。它最常見於第三及第四趾的蹠骨之間，成因是位於前足的趾間神經，在長期受壓與摩擦下，引致良性增生與纖維化。當我們經常穿著尖頭鞋，或使重心前移的高跟鞋時，腳趾的蹠骨都被逼互相在鞋頭內擠壓，令趾間神經不斷受創。趾間神經出於自我保護機制，便會逐漸增厚而形成結節，化身成前足內的「一粒沙」。