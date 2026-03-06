愛情，係搵一個能為你放下手機的人

你有冇試過同另一半食飯，佢全程都係望住手機，而你就望住佢嘅螢幕？嗰一刻，你可能會覺得自己好似透明人，存在感比外賣 App 仲低。呢個場景，幾乎係現代愛情嘅日常縮影。手機成為咗人類延伸嘅器官，無論係工作、娛樂、社交，全部都塞咗入去嗰塊小小嘅屏幕。 咁，愛情喺呢個時代仲有冇可能超越手機嘅吸引力？ 愛情經常被描述為「相遇的奇蹟」。有人會話，遇到「對的人」係天註定。但現代社會嘅挑戰係：即使命運安排咗你哋坐埋一齊，如果大家都沉浸喺手機世界，咁樣嘅相遇仲有冇得「發展」？科技令人永遠「在線」，但同時令人永遠「唔在場」。你可能同伴侶坐喺同一張枱，但心神卻漂泊喺股票 App、吹水群組、或者 IG reels 嘅無限循環入面。

「存在」被切割成碎片，專注力變成「稀有資源」。 其實愛情，真正嘅考驗唔係「遇見」，而係「放下」。放下手機，唔只係一個簡單嘅動作，而係一個深層次嘅選擇。當一個人願意為你放下手機裏面嘅一切——放棄即時睇股票走勢、放棄群組入面嘅無窮八卦、放棄滑動短片嘅快感——其實等於放棄咗世界上所有即時嘅誘惑，專注喺你身上。 呢個行為本身，就係一種浪漫嘅宣言：你比所有通知更重要，你比所有即時回饋更珍貴。 當一個人選擇放下手機，專心聽你講笑話、同你對話、陪你靜靜坐一陣，佢其實係用行動話俾你知：「你係我此刻唯一嘅焦點。」呢種專注，唔係靠費洛蒙嘅短暫刺激，而係一種持續嘅意志。因為熱戀期過後，激情會慢慢退去，但如果仍然有人願意放下手機，保持專注，咁就代表愛情已經跨越咗生理嘅化學反應，進入咗更深層次嘅選擇。

呢個選擇，可能係未來人類最珍貴嘅能力：放棄世界，選擇你。 愛情唔係要搵一個永遠唔用交友App嘅人，而係搵一個願意為你放下手機嘅人。當佢放下咗手中嘅世界，專注喺你身上，嗰一刻，你就會知道：呢段愛情，值得。 Tim Sir林雲峰

催眠治療導師

哲學諮詢師(企業)

香港催眠輔導中心創辦人

亞洲催眠治療及輔導協會創會理事