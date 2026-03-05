介入研究的統合分析顯示，攝取發酵泡菜後空腹血糖顯著降低。排除導致異質性增加的研究後，發酵泡菜攝取與三酸甘油酯、收縮壓及舒張壓呈現顯著負相關。另外，前瞻性隊列研究顯示，較高泡菜攝取量與癌症及代謝症候群發生率較低有關，並提高正常體重的可能。

繼《會八十》，再有另一網上頻道《叔叔的愛》訪問鄒重璂醫生，一位我在《醫生一般都不是營養學專家》等文章批評過的醫生。是的，醫生一般都不是營養學專家，經濟學家亦不是。非專家對非專家，還是以科學實證為本吧。這次訪問，鄒醫生一如以往語不驚人死不休。最明顯的，當回應主持有關蔡瀾先生的生活習慣時，鄒醫生提出名嘴食煙飲酒風花雪月，更強調他不吃加工食物，可能就是長壽的原因。錯錯錯！鄒醫生連加工食物的定義也搞不清楚。最常用的NOVA分類，把食物分為：(1)未加工或最低加工食物；(2)烹飪成分加工食物；(3)加工食物；(4)超加工食物。近年研究發現導致過量熱量攝取的，就是這第四類的超加工食物，即通常在工業生產過程中移除膳食纖維等天然成分，並加上精緻糖、不健康脂肪或鹽和多種化學添加物作配料的食物。食煙飲酒，白蘭地與威士忌等烈酒或高度調味的酒精飲料，其實亦屬於超加工食物。至於泡菜，通常被歸類為第三類的加工食品，而蔡瀾在《泡菜頌》開宗明義：泡菜不單能送飯，下酒也是佳品。嘗試過諸國泡菜，認為境界最高的還是韓國的「金漬Kimchi」。