古人並沒有「自閉症」一詞，不過這並不代表古人對自閉症一類患兒豪無認識，古代亦會出現自閉症兒童。今天來說說中醫對於自閉兒有甚麼可以做。
首先，針灸會是其中一種立竿見影的療法。針灸可以提升自閉兒童大腦的能力，可改善其說話組織能力，社交能力，減少重複性行為，改善感官統合等。
說話方面，患兒通過針灸治療後，會提升其腦部接收訊息整合的能力，因此每次針灸完，再進行語句說話訓練，效果都會更理想。曾有患兒由一開始只會發聲示意拒絕，因表達未能受人理解，變得煩躁，繼而動武；到後來進行一個月針灸後，能夠清晰的表達不會「醫師，你，走開」「我，唔要，你」，這樣的組織整合再表達，對於患兒的大腦來說是一個很大的躍進。
社交方面，經針灸後的患兒，亦能見到其對於外界接觸減少抗拒，眼神接觸有增加，亦能更好與同輩表達喜惡，當理解和表達能力增加，就能更好的加入社群圈子遊玩。
減少重複性行為，這與感統有所改善有關。低敏的小朋友針灸後，會因為大腦在發展，而令到一些原本不靈敏，甚至失去了的感官，逐步發展增長，達到一般人水平，最常見的為觸覺低敏，完全無痛覺的小朋友，每次針灸亦會見到小朋友表達針灸痛楚增加了。表面上似乎小朋友接受治療辛苦了，但事實，針灸針刺下來而感到痛楚，才是正常的生理反應，當人類失去痛覺，就會對很多危機發生而不自知，痛楚的出現在於保護我們免受傷口惡化，提醒我們需要盡快處理它。
下次我們可以更深入談論關於針灸治療如何改善自閉兒大腦發展。
作者為註冊中醫師胡凱淋