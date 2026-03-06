古人並沒有「自閉症」一詞，不過這並不代表古人對自閉症一類患兒豪無認識，古代亦會出現自閉症兒童。今天來說說中醫對於自閉兒有甚麼可以做。

首先，針灸會是其中一種立竿見影的療法。針灸可以提升自閉兒童大腦的能力，可改善其說話組織能力，社交能力，減少重複性行為，改善感官統合等。

說話方面，患兒通過針灸治療後，會提升其腦部接收訊息整合的能力，因此每次針灸完，再進行語句說話訓練，效果都會更理想。曾有患兒由一開始只會發聲示意拒絕，因表達未能受人理解，變得煩躁，繼而動武；到後來進行一個月針灸後，能夠清晰的表達不會「醫師，你，走開」「我，唔要，你」，這樣的組織整合再表達，對於患兒的大腦來說是一個很大的躍進。