做完全髖關節置換手術 最快第二天可下床 須知四大術後避雷事

當保守治療無法改善髖關節疼痛及僵硬等症狀，甚或已見惡化，又或首次確診髖關節炎時已嚴重到干擾生活質素、自理能力及工作，而經評估身體狀況適合做手術，那麼全髖關節置換手術治療會是可考慮的選擇。 要知道髖關節是由大腿骨頂的股骨頭(球狀)及盆骨上的髖臼(圓窩狀)組嵌而成，而全髖關節置換手術，就是將髖關節進行俗稱的「換全骹」。相關步驟如下：醫生會根據患者情況而決定手術開口位置在臀部的後方、外側抑或前方。跟著把損壞的股骨頭(球狀)及和髖臼(圓窩狀)切除，再將股骨和髖臼的骨面打磨修整，以適應人工關節。然後把人工髖臼部件及人工股骨(包括股骨球和股骨柄)部件分別植入髖臼以及股骨中的空部分，再把整套人工關節復位，完成組裝。最後一步是採用新型傷口縫合技術來縫合傷並配以相應傷口敷料。

現時術後一般第二天可下床，約一個月內可康復步行，約3個月可完全適應人工髖關節。康復期間要遵從指示接受物理治療，以及定時進行住院期間所教導的復健運動。此外，要避免禁忌姿勢，重拾運動習慣之前須跟醫生商量及評估痊癒進度，而頭6星期亦要暫停駕駛。 全髖關節置換手術雖然是一項複雜的手術，但本港無論傳統開刀抑或配合機械臂輔助，相關技術均已發展成熟多年，功效及安全性備受肯定。再者，隨著人工關節物料不斷改進，現時有約九成機率人工髖關節的使用壽命可達10年，約八成使用壽命更可達至20年，只要保養得宜可更耐用。

然而大家亦需有著合理期望，就是全髖關節置換手術並不會使髖關節的表現超越未有退化或炎症前，故相關手術康復者隨後生活上必須注意下列事項： 一、避免過量劇烈運動； 二、避免長時間進行一些令髖關節負荷過大或要彎曲髖關節角度大過90度的姿勢、或持續下肢過度向內或向外翻的動作； 三、避免跌倒和受傷，若因此而導致在人工關節附近出現骨折，或可能要再次進行手術； 四、須通知牙醫自己做了全髖關節置換手術，尤其若接受該手術後最少兩年內要進行任何牙科手術時，事前更必須要按骨科醫生指示服抗生素，並定期作骨科覆診及照X光，以監控人工關節位置及周邊範圍沒有發炎或其他感染。

作者為香港港安醫院—荃灣骨科顧問醫生陳子釗