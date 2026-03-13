熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Mar-13 12:30
更新：2026-Mar-13 12:30
葉醫晉語: 葉維晉醫生

從腸道入手治療慢性前列腺炎

分享：
從腸道入手治療慢性前列腺炎

從腸道入手治療慢性前列腺炎

adblk4

如果腸道菌群可以引影響前列腺，那麼，慢性前列腺炎患者應如何避免腸道菌群失調？

先看看可導致腸道菌群失調的因素：

  1. 食物：高糖、高脂肪、低纖維食物，以及加工食品。

  2. 藥物：尤其是抗生素，它在殺死致病菌的同時，也會大量破壞腸道內的益菌，造成微生態失衡。

  3. 年齡：隨着人的年齡增長，體內菌群的組合自然會出現變化。

  4. 長期慢性壓力、焦慮：通過「腸腦軸」的互動，我們的情緒問題會影響腸道，導致腸道內的有益細菌減少。

  5. 睡眠不足。

  6. 缺乏運動與肥胖。

  7. 吸煙與喝酒：會加劇腸道菌群失調。

adblk5

以上因素，除了年齡外，其他都可免則免。以下緩解策略，有利於維持腸道微生物的良好生態。

一、調整飲食

減少吃辛辣、刺激性的食物，減少高脂肪食物；增加膳食纖維的攝取。

二、改善生活方式

減少久坐，適度運動；避免過度勞累；戒煙戒酒。

三、服用益生菌、益生元

益生菌可幫助調整腸道的菌群結構，有助於改善病情。益生元則是益生菌的食物，可令益生菌持續生長。

四、腸道微菌叢植入治療

若經過不同嘗試仍無法改善發炎症狀，則可以考慮進行「腸道微菌叢植入」治療。這治療是使用健康捐贈者的糞便，經過處理，包括稀釋、過濾，提取其中的功能性菌叢，再植入患者腸道中，旨在重建患者失調的腸道生態。

adblk6

總結而言，近年來學者對腸道菌群與慢性前列腺炎關係的研究愈加廣泛，認為腸道菌群失調，是慢性前列腺炎的重要相關因素之一，其相互作用也是近年來的研究熱點。正在為此症煩惱的病人，不妨考慮也從腸道着手治療。

 (慢性前列腺炎之腸道菌群 4．完)

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務