從腸道入手治療慢性前列腺炎

如果腸道菌群可以引影響前列腺，那麼，慢性前列腺炎患者應如何避免腸道菌群失調？ 先看看可導致腸道菌群失調的因素： 食物：高糖、高脂肪、低纖維食物，以及加工食品。 藥物：尤其是抗生素，它在殺死致病菌的同時，也會大量破壞腸道內的益菌，造成微生態失衡。 年齡：隨着人的年齡增長，體內菌群的組合自然會出現變化。 長期慢性壓力、焦慮：通過「腸腦軸」的互動，我們的情緒問題會影響腸道，導致腸道內的有益細菌減少。 睡眠不足。 缺乏運動與肥胖。 吸煙與喝酒：會加劇腸道菌群失調。

以上因素，除了年齡外，其他都可免則免。以下緩解策略，有利於維持腸道微生物的良好生態。 一、調整飲食 減少吃辛辣、刺激性的食物，減少高脂肪食物；增加膳食纖維的攝取。 二、改善生活方式 減少久坐，適度運動；避免過度勞累；戒煙戒酒。 三、服用益生菌、益生元 益生菌可幫助調整腸道的菌群結構，有助於改善病情。益生元則是益生菌的食物，可令益生菌持續生長。 四、腸道微菌叢植入治療 若經過不同嘗試仍無法改善發炎症狀，則可以考慮進行「腸道微菌叢植入」治療。這治療是使用健康捐贈者的糞便，經過處理，包括稀釋、過濾，提取其中的功能性菌叢，再植入患者腸道中，旨在重建患者失調的腸道生態。

總結而言，近年來學者對腸道菌群與慢性前列腺炎關係的研究愈加廣泛，認為腸道菌群失調，是慢性前列腺炎的重要相關因素之一，其相互作用也是近年來的研究熱點。正在為此症煩惱的病人，不妨考慮也從腸道着手治療。 (慢性前列腺炎之腸道菌群 4．完)