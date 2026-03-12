香港人的「牙醫焦慮」：怕痛、怕貴、怕尷尬背後的心理真相

在診所工作多年，我見過最「港式」的現象不是蛀牙，而是「拖」。

牙痛時忍3天，用止痛藥硬撐；洗牙期到了，一拖再拖；甚至在痛到睡不著的時候，還會先問一句：「醫生，會唔會好貴？」

這不是笑話，而是香港特有的「牙醫焦慮症」。我們怕痛、怕貴、怕尷尬，也怕失去控制。這篇文章，不講術語，只想讓你知道：這種焦慮，背後其實有跡可尋。

一、為何看牙，會變成心理戰？

1. 小時候的陰影延續成年

在不少港人心中，看牙的回憶是「麻醉未打夠、機聲好大、痛到喊」。那一刻的無助感會留在潛意識裡。即使多年後科技進步，印象卻仍停留在恐懼中。