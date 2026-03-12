香港人的「牙醫焦慮」：怕痛、怕貴、怕尷尬背後的心理真相

在診所工作多年，我見過最「港式」的現象不是蛀牙，而是「拖」。
牙痛時忍3天，用止痛藥硬撐；洗牙期到了，一拖再拖；甚至在痛到睡不著的時候，還會先問一句：「醫生，會唔會好貴？」
這不是笑話，而是香港特有的「牙醫焦慮症」。我們怕痛、怕貴、怕尷尬，也怕失去控制。這篇文章，不講術語，只想讓你知道：這種焦慮，背後其實有跡可尋。
一、為何看牙，會變成心理戰？
1. 小時候的陰影延續成年
在不少港人心中，看牙的回憶是「麻醉未打夠、機聲好大、痛到喊」。那一刻的無助感會留在潛意識裡。即使多年後科技進步，印象卻仍停留在恐懼中。
2. 「貴」不只是金錢問題
很多人說怕貴，其實怕的是「被賣嘢」。社會上有太多誤導性促銷，病人難分真專業與商業推銷。結果，連真心解釋治療方案的醫生都被懷疑。
3. 「尷尬」是一種防禦
有病人第一句就道歉：「我啲牙好差，唔好笑我呀。」
我總會回：「你肯嚟，已經好過一半人。」
很多人害怕被評價、怕自己「太遲補救」，所以寧願逃避檢查。這種尷尬感，其實比痛更難受。
二、焦慮背後，其實是信任危機
牙醫的工作，本質是「高信任職業」：病人張開口，交出控制權。但香港醫療制度以「速度」和「價值」為導向，令關係變得急促。很多初診只得十分鐘，談不了太多，信任就難以建立。
我有位中年女士病人，多年不敢洗牙。第一次來時滿臉緊張，坐下後不停問：「會唔會好痛？我忍唔到。」
我沒有立即開機，而是讓她自己拿鏡看，慢慢講解牙石的分布與發炎區域。整個洗牙過程，她幾乎沒有出聲。完結後，她說：「原來可以咁穩陣。」
焦慮，很多時候不是來自治療，而是來自「不確定」。一旦病人知道每一步發生甚麼，恐懼就自然減少。
三、醫療科技進步 ≠ 心理距離消失
現今的超聲波洗牙、電腦麻醉、AI輔助診斷，都大幅提升安全與準確度。但心理安全感仍需時間建立。這是我最深刻的臨床體會：「科技治牙，態度治人。」
對病人而言，一句「唔緊要，慢慢嚟」比任何機器更有效。對醫生而言，真正的專業，不只是手藝，而是願意解釋、願意聆聽。
四、如何打破「牙醫焦慮」的惡循環
定期檢查，而非等痛才睇
每半年一次簡單檢查，可以及早預防大問題。
問問題是權利，不是麻煩
別怕問價錢、程序或風險，專業牙醫會樂意回答。
選擇你信得過的醫生
信任比價錢重要。真正安心的治療，是雙方理解與尊重。
小問小答
Q：我真係好驚洗牙，有冇「無痛」方法？
A：現代洗牙已用超聲波＋水流冷卻，大部分人只覺微震。怕痛者可先局部麻醉或分次進行。
Q：點樣避免被「sell」？
A：要求醫生列出所有治療選項及價錢，自己慢慢比較。可信的醫生會尊重你的節奏。
Q：幾耐洗一次牙最好？
A：一般每六個月至一年；若有牙周問題，建議三至四個月一次。
最後，我常對病人說：「最貴的牙醫治療，其實是拖延。」
牙齒值得被好好對待。如果你仍有疑問，請諮詢你信任的家庭牙醫，讓專業為你減少焦慮，重拾笑容。