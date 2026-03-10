預備Hyrox比賽 勿忽視心理調整

今年的5月8日至10日，香港將會一連三天，在亞洲國際博覽館舉行Hyrox比賽。隨著比賽日子臨近，你是不是在努力進行體能訓練中？你是否感到緊張？
比賽前，除了做好生理上的適應，心理調整亦同樣重要，它會直接影響當日你在賽場上的表現。當你幫自己Set的目標愈大，便愈為自己埋下愈大的心理壓力。
不想比賽前，自己驚到手震？以下3個貼士，大家便需記下來。
試做一下可視化成功畫面：即是每日用1分鐘，想像自己在比賽當日，可以順利完成每一個關卡；
進行正念呼吸：當感到壓力時(例如你會很自然吸大口氣、或者嘆氣)，你可以慢慢進行深呼吸，平靜思緒。
設定可以做到的目標：將整個比賽拆細，每一小段完成後，便進行自我鼓勵。
裝備清單亦需有
另外，比賽前一日，亦要好好預備各種比賽裝備，包括：
速乾的運動衫褲；
適合場地的運動鞋(可以考慮「咬地」與落地時平衡感較佳的鞋)；
能量啫喱或水；
醫療膠布/護膝；
手襪(比賽的時候，不少器具都會沾上其他參賽者汗液。例如在玩健身球時。因為不少參與者的汗液會沾在其上，令接球者很易跣手。倘若戴上手套，接球時，手套便可「啜住」健身球，令參賽者更易接著健身球)。
倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
WhatsApp：https://wa.me/85230015876
文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
https://www.facebook.com/triohealthphysio