改善飲食與善用篩查 有效降低大腸癌風險

每年3月均為「大腸癌關注月」，旨在提醒市民提高對大腸癌的認識及防患意識。大腸癌並非一夕之間形成，其病變多由腸道內出現息肉開始。息肉是生長於大腸內壁的異常組織，雖然大部分屬良性，但若未能及時發現並處理，部分息肉有可能逐漸演變成癌症。因此，及早識別與干預是預防大腸癌的關鍵。

預防大腸癌的有效方法之一，是從日常生活入手，改善不良飲食習慣。都市人普遍習慣「多肉少菜」，高脂肪與低纖維的飲食模式會增加患上大腸癌的風險。因此，建議多攝取富含膳食纖維的食物，如蔬菜、水果及全穀類，這有助促進腸道健康，每日攝取不少於25克膳食纖維更能有效降低風險。同時，減少紅肉及加工肉類(例如香腸、火腿及午餐肉)的攝取，亦可進一步降低大腸癌的相關風險。此外，保持適當體重和定期運動同樣重要，運動不但有助體重管理，更能促進腸道蠕動，減少有害物質在腸道內的滯留時間。