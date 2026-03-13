改善飲食與善用篩查 有效降低大腸癌風險

每年3月均為「大腸癌關注月」，旨在提醒市民提高對大腸癌的認識及防患意識。大腸癌並非一夕之間形成，其病變多由腸道內出現息肉開始。息肉是生長於大腸內壁的異常組織，雖然大部分屬良性，但若未能及時發現並處理，部分息肉有可能逐漸演變成癌症。因此，及早識別與干預是預防大腸癌的關鍵。
預防大腸癌的有效方法之一，是從日常生活入手，改善不良飲食習慣。都市人普遍習慣「多肉少菜」，高脂肪與低纖維的飲食模式會增加患上大腸癌的風險。因此，建議多攝取富含膳食纖維的食物，如蔬菜、水果及全穀類，這有助促進腸道健康，每日攝取不少於25克膳食纖維更能有效降低風險。同時，減少紅肉及加工肉類(例如香腸、火腿及午餐肉)的攝取，亦可進一步降低大腸癌的相關風險。此外，保持適當體重和定期運動同樣重要，運動不但有助體重管理，更能促進腸道蠕動，減少有害物質在腸道內的滯留時間。
為提升市民對早期檢查的重視，香港政府現正推行大腸癌篩查計劃，為50至75歲的香港居民提供資助篩查服務。透過大便免疫化學測試(FIT)以及必要時進行的大腸鏡檢查，能有效偵測腸道內的息肉或早期癌變。根據政府於2025年的初步分析，透過此計劃確診的大腸癌個案中，有過半數人屬於早期病例，治癒率因而較高。篩查的重要性往往被低估，不少人誤以為沒有症狀便毋須檢查。然而，大腸癌在早期普遍缺乏顯著症狀，而息肉發展成癌症的過程平均需時10至15年，正好為早期檢查提供寶貴契機，使醫護人員能在病變仍屬初期時介入，從而大幅提升治療成效與存活率。
預防大腸癌必須從生活習慣着手，並配合適時的篩查。透過均衡飲食、增加運動量、避免加工肉類，以及善用政府提供的篩查服務，市民便能有效降低大腸癌風險，保障自己和家人的健康。養成健康的生活方式，讓我們一起守護自身的健康，及早預防，遠離疾病。
香港防癌會
www.hkacs.org.hk