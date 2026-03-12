研究發現，抗性澱粉(Resistant Starch，RS)使肝內三酸甘油酯(intrahepatic triglycerides，IHTC)含量絕對值降低9.08%，校正體重下降後仍降低5.89%。 從網台到大台，鄒重璂醫生再有顛覆衛生署健康飲食的偉論：「對生存、生長及健康來說，人類在蔬菜上得到的物質，不是必需的。人類不需要膳食纖維，都可以健康生存。」至於其他碳水化合物(醣)，鄒醫生一向建議減肥要避免進食糖和澱粉質。衛生署卻持相反意見：「含有簡單或複合碳水化合物的天然食品，不單提供作為卡路里來源的碳水化合物，還提供其他營養素，例如維生素、礦物質和膳食纖維。這些源於天然食物的碳水化合物被視為『好』的碳水化合物。」當中的非水溶性纖維，有助腸道的正常蠕動和預防便秘，而水溶性纖維，則可助降低血膽固醇水平和穩定血糖水平。信邊個？

信證據。年半前寫的《膳食纖維之亂》，我先提醒大家膳食纖維其實屬於碳水化合物，而腸道微生物可透過發酵分解大部分水溶性纖維以及抗性澱粉，並產生可被人體吸收的短鏈脂肪酸。人類不需要膳食纖維？食蕉啦。可發酵的膳食纖維(包括抗性澱粉)，其實為腸道微生物提供了食物，是益生元。今天我要補充的，是抗性澱粉的益處。幾年前發表的《Resistant starch decreases intrahepatic triglycerides in patients with NAFLD via gut microbiome alterations》有以下發現：Our study provides evidence that RS could be a novel, relatively simple, and inexpensive microbiota-targeted therapeutic option for NAFLD, which can reduce IHTC by 5.89% in a weight-loss-independent manner and decrease the liver enzymes indicative of liver injury and markers for systemic inflammation.

未成熟的香蕉，含豐富抗性澱粉。抗性澱粉不但有助減肥，更有效降低非酒精性脂肪肝病患者的肝內三酸甘油酯。為甚麼？下次再談。