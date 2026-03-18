早期乳癌手術方案知多啲 安心啲

不少很早期乳癌確診個案，只要及時接受適切治療，一般治癒率可達九成。 現時醫治早期乳癌以手術切除腫瘤為主，整項乳癌手術方案，可包涵乳房手術及腋下淋巴手術兩大範疇。 乳房手術可分為「局部乳房切除手術」、「全乳切除手術」、「全乳切除及乳房重建手術」這三種，各自均需要同時進行腋下淋巴手術，原因是乳癌有八成機率是經由淋巴擴散(兩成則經血管及血液)，故要徹底剷除乳癌，就須盡快截斷這擴散途徑。 局部切 術後須電療 局部乳房切除手術又稱乳房保留手術，主要是只將乳房內的主要腫瘤及周邊組織切除，令乳房得以保留，按情況最多可切掉乳房四分之一大的範圍。

近年此手術融入了微整形技術，能填補過往常見的缺損、凹陷，並改善兩邊不對稱。另亦可選擇術前化療來縮小腫瘤，令腫瘤跟乳房的比例達至局部切除的要求。 術後患者必須接受電療以清除乳房內隱性腫瘤來幫助減低復發。 然而，下列情況卻不適合局部乳房切除手術，包括： 受腫瘤影響的乳房曾接受過電療；

因懷孕或患結締組織病不宜電療；

已接受過局部乳房切除術但組織邊緣仍見有癌變；同一邊乳房發現多一個腫瘤且兩者距離較遠；

因腫瘤生得太近乳頭需連乳頭、乳暈也要切除，以致未必達到保留原本乳房外觀的效果；

乳房有多處範圍廣泛的可疑鈣化點； 乳房腫瘤太大，或腫瘤無法被術前化療縮小。 切全乳 術前須決定是否做乳房重建 全乳切除手術，就是將患者的整個乳房切除，當中包括乳頭及腫瘤之上的皮膚等，術後大多不需電療，然而，若患者是下列分期上的情況，則即使全乳切除後，醫生也會建議做電療，包括： 腫瘤大至T3(即大過5毫米)或T4(任何大小，直接侵入胸壁或皮膚)；

腋下淋巴擴散數目是N1(1至3個腋下淋巴結)或N2(4至9個腋下淋巴結，或內部乳腺淋巴結)。

全乳切手術的患者，事前必須決定同時做乳房重建或日後戴義乳。因為切掉一邊乳房後，會導致脊骨兩邊重量不平衡而容易背痛，同時會影響患者的心理素質。 如果患者決定選做乳房重建，現時可接受「全乳切除及乳房重建手術」，即是進行乳房切除手術時會兼完成重建乳房手術，相比延遲重建，好處是可一次過完成兩個手術免卻日後個別再做重建乳房時要做第二次全身麻醉，而且又可保留更多的乳房皮膚，令重建效果更自然。 腋下淋巴手術有兩個可能

至於腋下淋巴手術，則有以下兩個可能。第一個可能是當患者乳癌腫瘤較細小、或只有一個主要腫瘤、又或體檢或造影診斷時顯示乳房的淋巴區已沒有可疑淋巴結，就適合做腋下前哨淋巴腺活組織檢查，即是需要手術切片作即時檢查。前哨淋巴是最近腫瘤的淋巴，當檢查結果發現沒有給癌細胞沾染，即代表其餘腋下淋巴屬「安全情況」而免除全切，可減少手部腫脹、水腫的後遺症。 第二個可能則是，檢查結果發現前哨淋巴有擴散跡象，即代表會擴散其餘的腋下淋巴，於是要即時接叐全腋下淋巴切除手術，通常是三組淋巴中切掉兩組。另有以下情況的乳癌患者亦只能直接做全腋下淋巴切除，包括：已於醫生觸診及影像診斷時確認有擴散跡象、因懷孕而怕受幅射影響、以及對放射性物質有過敏反應。

作者為香港港安醫院—荃灣外科顧問醫生及乳房健康中心臨床主管伍蕙婷醫生