靈實We are the Advocates系列：善終與生命尊嚴(二之一)

靈實的服務及初心，一直與社區發展及市民需要無法分開。當我們最初只是一所小小的療養院，專門服事肺病病人的時候，創辦人司務道教士及同工已預視到服務使用者的將來，想像到他們終有一天會慢慢老去，在長者、健康、復康等不同領域的服務有更多需要，當中自然包括對紓緩治療的需要。 八十年代的香港，盡管社會對紓緩治療的認識才剛剛起步，靈實已開始向肺癌末期病人提供紓緩治療，其後更專門成立「善終服務小組」，正式提供善終服務，體現了靈實多行一步的積極進取精神。

在我們而言，「尊重生命‧改變生命」從來不只是一句宣傳口號，而是一份實在的使命及努力方向。一想到病人面對死亡時感到無助、困頓、惶惑，身心靈都受到煎熬，靈實同工不但為他們感到憐憫，更會希望盡力做多一點，讓每個生命在不同階段也得到珍視，以及最適切的關懷、照顧及尊重。 不過，時至今日，大部分人所認知的紓緩治療，仍然以為服務只是向晚期患者，提供個人化的「身、心、社、靈」全人照顧，讓他們在生命最後階段活得有尊嚴與安心，並且將服務與「冇得醫」、「沒有希望」甚至「等死」等不同概念連繫起來。

以上想法及印象並非錯誤，卻不是全面的，尤其是現代紓緩治療經歷多年發展後，跟大眾原來的認知已有不同。靈實及屬下的司務道寧養院一直致力透過重新定義紓緩治療，希望扭轉以上刻板印象及認知誤區。 事實上，現代紓緩治療的目標是預防和緩解因危及生命的疾病所引起的疾苦，強調以「以人為本」和「全人照顧」。 有別於過去，現代紓緩治療強調「及早介入」，由病人確診不治之症一刻開始，他們就可以接受服務治療，並且與復康等其他治療同步進行，而不是留待病情發展至晚期才進行介入治療。

除了癌症病人等患有不治之症的服務使用者外，現代紓緩治療的服務對象範圍也擴大不少，患有長期病、器官衰竭的病人，同樣需要相關治療。不少研究已經證明，接受早期紓緩治療的患者，不但減少了在生命末期所接受的入侵性治療，存活期亦比以往長，為服務使用者帶來切實的幫助。 要定義事物，從來不是易事，要重新作出定義，更是需要許多許多功夫及心力。盡管如此，靈實依然願意嘗試，引領社會及業界一起探索紓緩治療未來發展的許多可能。當我們總是以為紓緩治療，必然要在院舍內進行，其實這又是不是另一種想當然？這點讓我們下回好好再談。