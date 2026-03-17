妥善管理生活飲食延後糖尿病病發

作為物理治療師，莊子老師與一般人一樣，均會生病，亦有機會出現長期病患。在5年前進行一次大腸檢查時(當時三十多歲)，醫生便提醒我「你嘅糖化血紅素偏高，達到了6.1%。」

代表甚麼？代表莊子老師於當日的未來3至5年內，患上糖尿病的機率會較一般人高出三分之一。坦白說，我是一個經常做運動的人，喜歡踏單車及跑步，真的沒想過自己有機會出現糖尿病。如果真的要找原因，可能是遺傳了母親的糖尿病體質。

知道自己存在患上糖尿病風險後，可以做的，便是好好管理生活，將上述6.1這個數字好好控制，目標是盡可能延後自己患上糖尿病(可以延後達15年以上)。