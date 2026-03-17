妥善管理生活飲食延後糖尿病病發

作為物理治療師，莊子老師與一般人一樣，均會生病，亦有機會出現長期病患。在5年前進行一次大腸檢查時(當時三十多歲)，醫生便提醒我「你嘅糖化血紅素偏高，達到了6.1%。」
代表甚麼？代表莊子老師於當日的未來3至5年內，患上糖尿病的機率會較一般人高出三分之一。坦白說，我是一個經常做運動的人，喜歡踏單車及跑步，真的沒想過自己有機會出現糖尿病。如果真的要找原因，可能是遺傳了母親的糖尿病體質。
知道自己存在患上糖尿病風險後，可以做的，便是好好管理生活，將上述6.1這個數字好好控制，目標是盡可能延後自己患上糖尿病(可以延後達15年以上)。
含糖過高血液穊撻撻
糖尿病是甚麼？它有一型與二型。一型是天生的，二型是後天的，九成糖尿病患者屬二型。
正常人吃東西後是會消化成能量，供身體即時消耗，或儲存起來，以便身體將來使用。糖尿病患者的特點是身體細胞「唔食糖」，當身體不吸收，糖便會走到血液內。
血液含糖量過高，便變得很「穊撻撻」(穊音：傑)，如同糖漿般，令血液循環較慢，影響全身器官。
哪類人易有糖尿病？有3類：肥胖、缺乏運動及長期喜歡吃高糖食物。倘若父母亦是糖尿病患者，患上風險便更高。
倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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