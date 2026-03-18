良民巧遇碰瓷黨？還是頸傷後，無法東張西望？

隨著本地懷疑虛報傷勢的交通意外個案有所上升，醫學界與法律界對此類涉及「碰瓷」的行為亦愈發關注。在診症室內，骨科醫生最常處理的意外個案之一，就是俗稱馬鞭式創傷(Whiplash Injury)的頸部軟組織受傷。當傷者聲稱頸痛和肌肉繃緊，令他們難以在駕駛時左顧右盼、東張西望，醫生除了提供治療外，更需運用專業判斷，從病歷、臨床檢查、影像分析及治療效果中，辨別出真正傷者，抑或是試圖誇大索償之極少數病人。
專業鑑定始於問症，以及分析創傷機制。真正的馬鞭式創傷，源於強大的能量轉移。當車輛遭受突然撞擊，頭部會如皮鞭般，先向後仰再向前甩，導致頸椎韌帶和肌肉出現微細撕裂。這種受傷具備典型的遲發性症狀，原因在於炎症反應需要時間累積，患者通常在意外後數小時至數日內，才感到頸部僵硬與劇痛。故此，傷者在意外後未有即時頸痛，並不代表他們必定是「碰瓷黨」。然而，醫生會細心觀察傷者的臨床一致性。假如傷者聲稱頸部完全無法轉動，但坐在診症室外，卻無懼頸痛加劇下低頭睇電話，這些行為差別便是判斷真假傷患的一些線索。
臨床檢查亦是顯示真偽的關鍵。真正受傷的肌肉會出現痙攣，這是一種不由自主的生理防禦機制。當醫生按壓患處時，肌肉會自發性地緊縮，這是大腦意識無法長期偽裝的。反之，誇大傷勢的患者，在檢查時往往會表現出大範圍但淺層疼痛，即是輕觸皮膚便喊痛，且痛點會隨着注意力轉移而改變。通常醫生會進行分散注意力的測試，例如在檢查患者肩部活動時，順帶帶動頸部旋轉，若傷者在不自覺中，頸椎展現出正常的活動範圍，那麼他們所聲稱「無法東張西望」的限制便不攻自破。
影像檢查上，雖然大部分馬鞭式創傷，X光及MRI檢查或呈現陰性(即是沒有骨折或嚴重椎間盤突出)，但影像仍可用於分辨病人本身是否存在退化問題，以及有沒有因創傷而惡化的跡象。若車禍撞擊力度較輕，影像顯示頸椎結構正常，傷者卻主訴神經受壓的症狀(例如手腳麻痺)，這在臨床上便較難確立。此外，治療效果也是一項參考指標。大部分馬鞭式創傷病人，在接受適當的藥物與物理治療及伸展運動後，通常頸痛和繃緊會在4至6周內顯著改善。若傷者在治療後仍聲稱痛楚依舊，且拒絕參與進一步復康治療，恐怕這種行徑背後，僅是意圖延長病假及獲取賠償而已。
雖然「碰瓷」行為愈發猖獗，但醫生亦有職責去保護真實的傷者。若果在馬鞭式創傷初期，得不到適切治療，或是傷者誤以為須長期戴頸箍，受損的軟組織便會逐漸纖維化，繼而演變成慢性痛症，導致持續頸痛和繃緊，甚至引發情緒病。在法律與醫學的交匯點上，真實的病歷記錄與客觀的臨床證據，乃是保障個人權益及維護社會公義的出路。
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