良民巧遇碰瓷黨？還是頸傷後，無法東張西望？

隨著本地懷疑虛報傷勢的交通意外個案有所上升，醫學界與法律界對此類涉及「碰瓷」的行為亦愈發關注。在診症室內，骨科醫生最常處理的意外個案之一，就是俗稱馬鞭式創傷(Whiplash Injury)的頸部軟組織受傷。當傷者聲稱頸痛和肌肉繃緊，令他們難以在駕駛時左顧右盼、東張西望，醫生除了提供治療外，更需運用專業判斷，從病歷、臨床檢查、影像分析及治療效果中，辨別出真正傷者，抑或是試圖誇大索償之極少數病人。

專業鑑定始於問症，以及分析創傷機制。真正的馬鞭式創傷，源於強大的能量轉移。當車輛遭受突然撞擊，頭部會如皮鞭般，先向後仰再向前甩，導致頸椎韌帶和肌肉出現微細撕裂。這種受傷具備典型的遲發性症狀，原因在於炎症反應需要時間累積，患者通常在意外後數小時至數日內，才感到頸部僵硬與劇痛。故此，傷者在意外後未有即時頸痛，並不代表他們必定是「碰瓷黨」。然而，醫生會細心觀察傷者的臨床一致性。假如傷者聲稱頸部完全無法轉動，但坐在診症室外，卻無懼頸痛加劇下低頭睇電話，這些行為差別便是判斷真假傷患的一些線索。