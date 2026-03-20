勃起障礙口服藥的最常見問題

治療勃起功能障礙的口服藥，面世接近30年(1998年3月面世)，是一種非常成功的藥物。可是到了現在，仍然有很多病人對這口服藥存有諸多誤解、懷疑及抗拒情緒。
今時今日，還有病人會問：「食咗呢啲藥，係咪以後唔食就唔得？」「通過(心臟)波仔食唔食得？」「會唔會食到『腎虧』？」等等。
一些相關的基本知識也仍不普及，例如這類口服藥，應該飯前還是飯後服用？它和甚麼食物、藥物相衝⋯⋯ 讓我們逐一拆解這些問題。
現時常用的治療勃起功能障礙口服藥，包括以下四種(括號內為商品名稱)：
西地那非Sildenafil(威而鋼Viagra，俗稱「偉哥」)
他達拉非Tadalafil(犀利士Cialis)
伐地那非Vardenafil(立威大Levitra)
阿伐那非Avanafil(賽倍達Spedra)
這四種藥物，屬於同一個類別「PDE5抑制劑」。當中由歐洲藥廠生產的立威大，已退出香港市場近十年，因此在港使用的主要為三種藥物。
這類藥物的作用，在於抑制陰莖內的一種酵素PDE5(5型磷酸二酯酶，存在於陰莖海綿體的血管內壁肌肉──平滑肌)，以幫助平滑肌鬆弛；血管放鬆了，只要遇到性刺激，血液湧進陰莖，就促使勃起。
最多病人關心的問題是：甚麼時候服用這藥最好？應是飯前服，還是飯後服？下周續談。
(勃起障礙口服藥FAQ之一)