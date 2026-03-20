勃起障礙口服藥的最常見問題

治療勃起功能障礙的口服藥，面世接近30年(1998年3月面世)，是一種非常成功的藥物。可是到了現在，仍然有很多病人對這口服藥存有諸多誤解、懷疑及抗拒情緒。

今時今日，還有病人會問：「食咗呢啲藥，係咪以後唔食就唔得？」「通過(心臟)波仔食唔食得？」「會唔會食到『腎虧』？」等等。

一些相關的基本知識也仍不普及，例如這類口服藥，應該飯前還是飯後服用？它和甚麼食物、藥物相衝⋯⋯ 讓我們逐一拆解這些問題。

現時常用的治療勃起功能障礙口服藥，包括以下四種(括號內為商品名稱)：