「用藥補不如眠補」，這句古老養生諺語，在中醫理論中更有深刻依據。中醫認為，「故人臥，血歸於肝」，睡眠是氣血恢復、臟腑調和的關鍵，遠勝藥石滋補，但是現代人往往被不同的壓力纏身，十分容易丟失了這份最天然的養生法。 現代社會節奏急促，工作焦慮、生活瑣事、資訊過載、家庭壓力，讓人長期處於繃緊狀態，無法自然鬆弛，如同被過度拉伸的橡筋，即使到深夜，也無法馬上從緊張(stress)的狀態恢復，導致「瞓得唔好」。對應中醫理論，這便是肝氣鬱結、心神不寧，壓力引致長期情志失調，會擾亂陰陽平衡，導致睡眠失調。

我們這類人的睡眠問題極為典型：入夜後輾轉難眠，是肝氣鬱滯、心火旺而無法斂藏；睡眠淺淺、稍有動靜便驚醒，多為心脾兩虛、神不守舍；凌晨三、四點早醒難再入睡，則與肝氣失疏、陰陽交接失常密切相關。身體無法在夜間完成氣血調養，即便臥床數小時，也只是「假睡」、睡得不深，恢復效果微乎其微。 中醫強調，養眠先調神，調神先疏肝。長期睡不好，或須依賴藥物入睡，應從疏解壓力、調和臟腑入手。睡前遠離電子產品，避免肝火上擾；用溫熱水泡腳，引火歸元；白天適度舒展身體，疏解鬱結的肝氣；也可配合針灸調理，調理氣機，紓緩壓力，使因緊張狀態帶來的不適症狀得到改善，從而有機會使睡眠質素提高。

用藥補不如眠補，好睡眠從來不是單純的休息，而是中醫講究的「陰平陽秘」。放下過度繃緊的心神，讓身心回歸鬆弛狀態，讓氣血順暢歸臟，才能擁有深層好眠，這才是最治本的養生之道。 (以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。) 作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部註冊中醫師張家維