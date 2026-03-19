研究發現，每日補充40克純抗性澱粉，可讓NAFLD患者肝內三酸甘油酯絕對減少9.08%(調整體重後仍減少5.89%)。同時顯著降低BMI、內臟脂肪面積、皮下脂肪面積、肝酶、脂多醣及個別炎症因子等，機制是重塑腸道菌群。

具過百年歷史的低碳飲食(low-carb diet)，自廿多年前起再度成為潮流。低脂無理，高碳有罪？從反低脂到反高碳的陰謀論，一大誤區是以選擇性的證據一竹篙打一船人。我在《脂肪的原罪，糖尿的救贖》解釋過不同脂肪有不同健康含意，而碳水化合物中的添加糖與精緻澱粉，在以往飲食指南早已建議少吃為妙。高碳危害代謝健康？從反種籽油、撐動物脂肪，以及「一竹篙打一堆碳」的陰謀論，近年從美國吹到香港。幾年前一項有港大學者參與的研究《Resistant starch decreases intrahepatic triglycerides in patients with NAFLD via gut microbiome alterations》，卻發現碳水化合物中的抗性澱粉(resistant starch)竟有益代謝健康，改善脂肪肝(NAFLD)的原因如下：The change of gut microbiota composition and functionality is an important mediator of the beneficial effect of resistant starch on NAFLD amelioration, including one gut microbe B. stercoris that aggravates NAFLD at least partially through LPS and BCAA production.