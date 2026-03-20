淺談中醫春季保健之道

春天來臨，萬物復甦，《黃帝內經》有云：「春三月，此為發陳，天地俱生，萬物以榮。」春季是陽氣升發、萬物始生的季節，人體的氣血活動也隨之活躍起來。養生之道著眼於一個「生」字。
起居調攝
春季宜「夜臥早起，廣步於庭，被髮緩行，以使志生」。意思是可稍晚睡、早起，多到戶外散步，讓身體隨著自然界的陽氣一同升發。衣著方面宜寬鬆舒適，有助氣血流通。早上可進行熱身運動、將陽氣向外引導，令人精神爽利。
情志調養
春季養生講求「生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰」，應保持心情開朗，讓意志生發，避免情緒抑鬱。遇事要戒怒。做到心胸開闊、樂觀愉快。具體建議多踏青問柳、登高賞花，使情志舒暢，氣血暢達，身心充滿勃勃生機。
飲食建議
春季陽氣初升，宜食辛甘發散之品，如葱、蒜、韭菜、茼蒿、香菜、豆芽等，扶助陽氣。各種嫩綠蔬果如菠菜、芹菜等亦是上佳之選。茶飲可選茉莉花茶芳香醒脾。不宜食酸澀收斂之味，因酸味不利陽氣升發及氣血的疏泄，同時少食生冷黏雜之物，以免易影響脾胃運化。
運動保健
冬季人體新陳代謝減慢，立春後應加強鍛煉以喚醒陽氣。建議到空氣清新之處，如公園、郊外等地方，散步、伸展等，盡量多活動，使春氣升發有序。切忌默坐不動，以免鬱滯氣機。
防病要訣
春風雖暖，但初春期間中醫溫病易增(例如流感)，大家應注意個人衛生、多開窗通風、加強鍛煉、按摩足三里、風池、迎香等穴位以提高抵抗力。記得適時增減衣物，順應天時，調養身心，為一整年的健康打好基礎。
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作者為香港中華基督教青年會資深中醫師簡達滿