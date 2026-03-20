淺談中醫春季保健之道

春天來臨，萬物復甦，《黃帝內經》有云：「春三月，此為發陳，天地俱生，萬物以榮。」春季是陽氣升發、萬物始生的季節，人體的氣血活動也隨之活躍起來。養生之道著眼於一個「生」字。

起居調攝

春季宜「夜臥早起，廣步於庭，被髮緩行，以使志生」。意思是可稍晚睡、早起，多到戶外散步，讓身體隨著自然界的陽氣一同升發。衣著方面宜寬鬆舒適，有助氣血流通。早上可進行熱身運動、將陽氣向外引導，令人精神爽利。

情志調養

春季養生講求「生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰」，應保持心情開朗，讓意志生發，避免情緒抑鬱。遇事要戒怒。做到心胸開闊、樂觀愉快。具體建議多踏青問柳、登高賞花，使情志舒暢，氣血暢達，身心充滿勃勃生機。