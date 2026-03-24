飯前飯後注意3件事可控制血糖

上一篇提到，莊子老師在一次身體檢查中，被醫生提醒在未來3至5年內，患上糖尿病的機率較一般人高出三分之一。自此之後，我便更注意日常生活飲用，好好控制血糖，今篇便分享3個小貼士。

貼士1：飯後可輕微運動，例如外出散步20分鐘。倘若正下著大雨或天氣寒冷，亦可在家中，鋪上膠墊，進行室內20分鐘原地踏步。

貼士2：進食次序會影響血糖波幅，建議先進食綠色蔬菜，再進食小量肉，最後才吃飯麵，即是「先菜肉，後飯麵」。如此食法，可令血糖升降波幅不會太大。