飯前飯後注意3件事可控制血糖

上一篇提到，莊子老師在一次身體檢查中，被醫生提醒在未來3至5年內，患上糖尿病的機率較一般人高出三分之一。自此之後，我便更注意日常生活飲用，好好控制血糖，今篇便分享3個小貼士。
貼士1：飯後可輕微運動，例如外出散步20分鐘。倘若正下著大雨或天氣寒冷，亦可在家中，鋪上膠墊，進行室內20分鐘原地踏步。
貼士2：進食次序會影響血糖波幅，建議先進食綠色蔬菜，再進食小量肉，最後才吃飯麵，即是「先菜肉，後飯麵」。如此食法，可令血糖升降波幅不會太大。
貼士3：可在飯前10至15分鐘，吃不多於10粒藍梅或桑葚，減慢血糖升幅。它們含有花青素及維他命A，在抗氧化或協助身體抗老化上，有正面幫助。另外，「飯後果」必需要戒。一吃完飯，立即食水果，血糖升得很快。倘若想食，有營養師建議飯後兩小時才吃。
勞動不等於運動
最後，提提大家兩件事。
第一：有運動並不代表沒有患上糖尿病的風險。一星期兩次跑步，一次健身的莊子老師，便是好好的例子。
第二：身體有「郁動」並不等同運動，因為這可能是勞動。運動與勞動最大分別是「有否在壓力的情況下進行」及「進行後是否開心」，心有壓力的郁動對改善血糖，是沒有幫助的。
倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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