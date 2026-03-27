愛要及時：年輕癌症患者的晚晴支援

38歲的阿敏(化名)在去年底確診第四期乳癌，並已擴散。消息來得突然，原本正準備在今年年初披上婚紗、步入人生新階段的她，瞬間如墮黑洞。面對治療、預後和未來，她感到迷惘無助，甚至一度以為「第四期」等於沒有選擇。

而且得到了個案經理的鼓勵後，阿敏願意走出家門。她參加了插花班，久違地感受到放鬆與專注；也到康復中心與同路人交流，聽到更多「晚期仍然活得好」的故事。那一刻她終於明白，晚期並不只是無奈地等待，而是仍然可以能夠為自己選擇一種更有質素的生活方式。

不久後她更獲安排了家庭攝影，當她翻看相片時，說出了兩個心願，舉行一場生前派對，以及與新婚丈夫度蜜月。

為了爭取時間，支援團隊隨即協助籌劃。阿敏順利完成了第一個心願舉行了生前派對，與親友相聚，氣氛溫馨真摯。