愛要及時：年輕癌症患者的晚晴支援

38歲的阿敏(化名)在去年底確診第四期乳癌，並已擴散。消息來得突然，原本正準備在今年年初披上婚紗、步入人生新階段的她，瞬間如墮黑洞。面對治療、預後和未來，她感到迷惘無助，甚至一度以為「第四期」等於沒有選擇。
透過同路人介紹，她加入了香港防癌會「賽馬會年輕及中年患者晚晴支援計劃」，個案經理(註冊護士)細心聆聽她的恐懼與不安，並循序漸進向她講解。讓她明白，晚期乳癌能透過適切的治療紓緩不適及減輕身體痛楚。同時，個案經理亦教導她如何管理身體狀況，包括補充蛋白質、小量多餐、避免刺激性食物，以及保持適度活動等。在清晰的資訊、實用的建議和個案經理持續的陪伴下，阿敏逐漸由「驚慌失措」走向「從容面對」的狀態。
而且得到了個案經理的鼓勵後，阿敏願意走出家門。她參加了插花班，久違地感受到放鬆與專注；也到康復中心與同路人交流，聽到更多「晚期仍然活得好」的故事。那一刻她終於明白，晚期並不只是無奈地等待，而是仍然可以能夠為自己選擇一種更有質素的生活方式。
不久後她更獲安排了家庭攝影，當她翻看相片時，說出了兩個心願，舉行一場生前派對，以及與新婚丈夫度蜜月。
為了爭取時間，支援團隊隨即協助籌劃。阿敏順利完成了第一個心願舉行了生前派對，與親友相聚，氣氛溫馨真摯。
之後，阿敏終於如願完成了另一件人生大事——婚禮。她穿上期待已久的婚紗，儘管治療讓她身心疲憊，她的笑容仍堅定而燦爛。對她而言，這不是終點，而是她努力爭取來的「新開始」。
婚禮過後，她和丈夫去了澳門旅行，完成另一個心願，在海邊牽手散步。她說，那天的海風輕柔，讓她深深感受到生命依然美好。
「多謝你哋，令我做到我想做的事。」阿敏親筆撰寫感謝卡，答謝護士和社工團隊提醒她，把握機會發揮生命的力量，完成更多心願，見證更多可能。
協助阿敏完成心願的個案經理表示，晚期並不代表終結，在醫社專業、支援和愛的陪伴下，病人仍然可以為自己爭取時間，完成生命裡最重要的選擇。或許時間有限，但可能性從未消失。
香港防癌會
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