國際公認三大化學物質 蠶豆症者切忌

蠶豆症(G6PD缺乏症)患者因天生缺乏G6PD酵素去保護紅血球免受氧化損害而破裂溶解，以致一生中當因嚴重感染或接觸某些藥物及食材成分等的氧化物而受刺激時，就會造成急性溶血。
發生急性溶血時，紅血球遭破壞而流失之快，令身體追不上及時補充足夠紅血球，於是造成急性貧血，以致全身供氧不足，令患者面色變蒼白、疲乏、氣喘、而且心跳又會加快務求可泵送更多血液到全身。另一方面，突然大量紅血球分解又會令血液中膽紅素濃度過高致肝臟處理不及，於是只好從尿液排出，令小便變得異常深色，而且膽紅素濃度過高亦可導致黃疸及腎功能受損。這些症狀可在接觸高風險氧化物後24至72小時內出現。
由於有不少生活中容易接觸到的化學物質及中西藥物皆會對蠶豆症患者構成危險，他們必須終生隨身攜帶「G6PD」缺乏症注意事項卡」，即俗稱「綠卡」，卡上會列出關鍵的禁忌食品及用品，以防萬一有需要求醫時通知相關醫護，幫助正確斷症及施予適當治療。
由於近年不少關注蠶豆症的國際資訊平台及相關文獻均確認下列三大化學物質亦是可引致溶血反應的高風險誘發物，蠶豆症人士也需要防範如下：
萘(Naphthalene)：常見是臭丸的主要成分之一，但亦可用於某些殺蟲劑、防霉防菌用品。至於說防蟲樟腦片也不宜蠶豆症者使用，其實也是由於不少含有萘而非因為樟腦。故此宜選擇不含萘的防蟲、抗菌及防霉用品。
酸性橙12(Acid Orange 12)：是一種舊式的食物染色料，常用於辛辣調味料、咖喱粉、零食等，雖然現時大多國家已禁用，惟於外地旅遊時，若對當地零食或餐桌調味料是否可能含有酸性橙12有疑慮，建議一律避免購買及進食。
苯胺染料(Aniline dyes)：主要多用於某些皮革、深色或圖案鮮艶的衣服，具毒性而且皮膚易吸收，除了可對蠶豆症人士構成危險，亦可增加皮膚敏感及癌症風險，現不少國家已禁用，故應避免購買有刺鼻異味、顏色異常不均勻、過於鮮艶色調的服裝、襪子及手套給蠶豆症寶寶。
作者為香港港安醫院—荃灣兒科顧問醫生楊萬鋒