國際公認三大化學物質 蠶豆症者切忌

蠶豆症(G6PD缺乏症)患者因天生缺乏G6PD酵素去保護紅血球免受氧化損害而破裂溶解，以致一生中當因嚴重感染或接觸某些藥物及食材成分等的氧化物而受刺激時，就會造成急性溶血。

發生急性溶血時，紅血球遭破壞而流失之快，令身體追不上及時補充足夠紅血球，於是造成急性貧血，以致全身供氧不足，令患者面色變蒼白、疲乏、氣喘、而且心跳又會加快務求可泵送更多血液到全身。另一方面，突然大量紅血球分解又會令血液中膽紅素濃度過高致肝臟處理不及，於是只好從尿液排出，令小便變得異常深色，而且膽紅素濃度過高亦可導致黃疸及腎功能受損。這些症狀可在接觸高風險氧化物後24至72小時內出現。