為甚麼乙肝將會成為長者健康威脅？

慢性乙型肝炎在香港以至整個亞太地區，是導致肝癌的第一大主因。肝臟是人體新陳代謝的重要器官，當肝臟受乙型肝炎病毒(又稱乙肝病毒)感染可以演化成肝硬化，甚至肝癌，除了可令肝功能大幅受損而受苦，性命更會受威脅，這情況在本港未來或許更常發生於長者。相關三大因素在下文闡述。

首先是人口老化問題。本地臨床數據顯示，大約八成患者體內曾帶有乙型肝炎病毒，男患者佔73%，女患者27%，平均年齡在50歲以上。自1988起，本地初生嬰兒必須注射乙肝疫苗，此政策大幅減少年輕的(即50歲以下)肝癌病人，然而近年本港人口老化趨嚴重，於是未來十多二十年，患慢性乙型肝炎(慢性乙肝)佔大比數的就會是長者。近年本地硏究更指出，患有慢性乙肝的男士，若在50歲以後才康復(即乙型肝炎病毒表面抗原已清除)，其肝癌風險仍比50歲以下的男乙肝康復者高出1.8%。