你睡覺時，正在摧毀自己的牙齒嗎？

每逢周一早上，總有幾位病人一坐下來便說同一句話：「醫生，我最近頭很痛，下巴又好似很緊。」他們以為自己只是睡姿不好，卻不知道，真正的問題發生在他們閉眼之後——那幾個小時裡，他們一直在悄悄地摧毀自己的牙齒。 夜磨牙(學名：Bruxism)是指在睡眠中不自覺地磨動或緊咬牙齒的習慣。由於當事人處於睡眠狀態，往往對自己的行為毫無察覺，直至枕邊人抱怨半夜有「格格聲」，或牙醫在檢查時發現牙齒已有明顯磨損的痕跡，才驚覺問題所在。香港人生活節奏緊張、工作壓力龐大，夜磨牙的情況在診所中相當普遍，但被忽視的程度同樣驚人。

夜磨牙如何損害牙齒？ 磨牙時，上下牙齒之間所產生的力量，遠超正常咀嚼時的幾倍甚至十倍。長期如此，首先受影響的是琺瑯質(Enamel)——牙齒最外層、也是人體最堅硬的組織。一旦琺瑯質磨耗，便無法自然再生，取而代之的是敏感的象牙質(Dentine)暴露在外，令牙齒對冷熱、甜酸的刺激變得格外敏感。 磨損嚴重的情況下，後槽牙的咬合面會變得扁平，甚至出現細微裂紋，嚴重者可導致牙齒碎裂，需要以牙冠修復。除了牙齒本身，磨牙所引起的肌肉緊張亦會波及顳下頜關節(俗稱「牙骹」)，形成關節疼痛，甚至向上延伸成為緊張型頭痛和頸肩肌肉痠痛。長期無人提醒、無人察覺，就是夜磨牙最令人擔憂的地方。

夜磨牙與睡眠呼吸暫停的隱秘關聯 近年研究顯示，夜磨牙與睡眠呼吸暫停(Sleep Apnoea)之間存在一定關聯。當睡眠期間呼吸道收窄或短暫阻塞，身體為了恢復正常呼吸，會觸發下顎肌肉的反射動作，而磨牙可能是這一代償機制的一部分。換言之，若你不只是磨牙，同時還習慣打鼻鼾、日間容易疲倦，則有必要評估是否同時存在睡眠呼吸的問題。此外，焦慮、高壓力狀態以及部分藥物均已被確認為夜磨牙的誘發因素，情緒管理與作息調整，有時候與牙齒保護同等重要。

牙醫可以做甚麼？你又可以做甚麼？ 如果懷疑自己有夜磨牙的問題，可留意以下跡象：早上起床時頜部或面部肌肉有痠脹感；牙齒較以前明顯敏感；牙面出現磨損的平面；舌頭邊緣有壓齒的扇貝形痕跡。牙醫可透過口腔檢查確認磨牙的嚴重程度。最常見的治療方式是訂製夜間咬合板(Occlusal Splint)——一塊貼合個人牙列的透明裝置，在睡眠時保護牙齒免受直接磨損，同時分散力量，減輕關節及肌肉的負擔。咬合板是保護性裝置，而非根治磨牙的方法；若問題源頭在於壓力或焦慮，亦須從生活方式著手，必要時配合情緒健康支援。

常見問題 Q&A Q：我怎樣知道自己有沒有夜磨牙？ A：最直接的方法是請枕邊人留意睡覺時有沒有異響；其次是定期牙科檢查，牙醫會從牙齒磨損的形態及口腔跡象作出評估。部分磨牙患者在早上醒來時會感到頜部疲勞或頭痛，這也是一個訊號。 Q：咬合板需要長期使用嗎？ A：視乎磨牙的成因及嚴重程度而定。部分人在壓力減輕後磨牙情況自然改善；另一些人則需要長期佩戴咬合板保護牙齒。牙醫會定期評估，按需要調整治療方案。 Q：小朋友也會磨牙嗎？

A：是的，兒童磨牙相當常見，尤其在換牙期間，大多數情況會隨年齡增長而自行消退。不過若情況嚴重或影響牙齒發育，應盡早諮詢牙醫。 作者為牙科醫生。本文為公眾牙科健康教育，不構成個人醫療建議。如有口腔健康問題，請向你信任的註冊牙科醫生查詢。