靈實We are the Advocates系列：善終與生命尊嚴(二之二)

長期照護、善終服務、紓緩治療……必定要在院舍內進行嗎？ 地點(where)，只是進行相關服務的其中一項考慮。怎樣(how)進行，或許可能更加重要。 讓我們一起重溫司教士的故事。 靈實的創辦人司務道教士來自挪威，由於她身材十分高大，加上靈實位處的調景嶺跟元洲毗連，所以司教士當年一直有「元洲巨人」的外號。可是，這位巨人的舉止一點也不粗魯，在司教士自傳《荒原上》中，許多篇幅是與她照料臨終肺癆病人有關。閱讀這些文字，可以看到滿滿的溫柔及暖意從中溢出。

要知道在五、六十年代的香港，肺癆特效藥尚未發明，肺病病人因氣管內的血管被病菌腐蝕，在病情晚期時會一大碗、一大碗——這矚目驚心的畫面絕非誇張修辭——咳出鮮血，而肺病的傳染性極高，大部分人都避之則吉。 但是，司教士對待這些臨終肺病病人，卻如同平常人一樣。她深信在主的面前，每一個生命也是平等，也應獲得同等的關愛及尊重。所以，司教士對肺病病人也是不離不棄，一直溫柔地悉心照料及陪伴他們。她甚至無懼病菌將病人擁入懷內，希望對方面對死亡時，不會感到孤單、茫惑、恐懼，讓病人的生命在最後的時光，也能得到好好善待。

其實司教士的這份溫柔，以及從中展示出來對生命的一份尊重，並不只是限於對待晚期病人，也不只是在進行紓緩治療服務時體現出來。這種照顧服務使用者及病人身體不適，關顧他們心靈需要，讓大家不論是活著還是離開世界時，也得到應有的尊嚴，司教士一直貫徹始終，這也正正是靈實「尊重生命‧改變生命」的活證。 由司教士看到挪威國王逝世的新聞，觸動她想到貧苦大眾在離世時也應得到國王般善待時開始，到司教士的言教身教，尊重及照護長者及病人，一代代靈實人一直記住這份精神，讓更多更多的人在面對衰老、繼而面對死亡時，身心都能夠得到關顧。

我們致力想像長期照顧、善終服務、紓緩治療服務的不同可能，讓服務更專業、優質、貼近個人需要。 過去數年，靈實長者服務、紓緩治療服務的同工已就「預設照顧計劃」(ACP)、「在家離世」服務等議題進行調查，並從數據中分析到相關的現象及趨勢。 衰老、身體機能退減及死亡，是人生必須經歷的事。事實上，過去數年政府、醫管局及社福界致力推動ACP常規化，目標固然是希望市民在面對以上人生必經階段時，能夠因應自己具體情況，作出更妥善及合適自己的安排，以及在有需要時得到相應的支援。

然而，雖然有愈來愈多市民希望了解更多ACP，甚至社區對紓緩治療的需求較過去增加不少，外界對於長期照護、善終服務、在家離世的認識乃至背後的意義，認識卻始終有限。靈實同工目睹這個情況，致力加強市民對相關認知，並已推動相關的服務配合，未來將做得更多。 其實長期照護、善終服務、紓緩治療，不但有賴專業的醫療及照顧服務，更在於對服務使用者的心靈、社群和靈性的支援。為此靈實司務道寧養院、「改善家居及社區照顧服務」(4月起改名「家居照顧服務隊」)等不同服務單位的同工已經準備就緒，希望像司教士一樣，讓有需要的服務使用者得到國王般善待，為他們生命樂曲的後半章，添上濃濃的愛。