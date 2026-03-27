孩子社交能力弱，是I人還是需要幫助？一文看懂幼兒社交溝通發展

有沒有試過帶孩子去生日派對，發現其他小朋友已經在玩氣球、唱歌、互相聊天，你的孩子卻靜靜地躲在角落，緊緊抓著你的手，不願意開口。這時候，家長心裡常常會冒出疑問：「我的孩子是不是太內向？還是他真的需要幫助？」

其實，幼兒的社交溝通發展是一個循序漸進的過程，每個孩子都有不同的步伐。我經常提醒家長：內向不等於有困難，但若孩子在社交互動上長期停滯，就值得我們留意。

幼兒社交溝通發展的里程碑

👶1至2 歲：初步互動

孩子開始用眼神、手勢(如指物、揮手)與人互動。