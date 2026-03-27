孩子社交能力弱，是I人還是需要幫助？一文看懂幼兒社交溝通發展

有沒有試過帶孩子去生日派對，發現其他小朋友已經在玩氣球、唱歌、互相聊天，你的孩子卻靜靜地躲在角落，緊緊抓著你的手，不願意開口。這時候，家長心裡常常會冒出疑問：「我的孩子是不是太內向？還是他真的需要幫助？」
其實，幼兒的社交溝通發展是一個循序漸進的過程，每個孩子都有不同的步伐。我經常提醒家長：內向不等於有困難，但若孩子在社交互動上長期停滯，就值得我們留意。
幼兒社交溝通發展的里程碑
👶1至2 歲：初步互動
孩子開始用眼神、手勢(如指物、揮手)與人互動。
語言仍有限，但會用「媽媽」、「不要」等簡單詞語表達需求。
生活例子：當你拿著餅乾，他會伸手指著並發出聲音，這就是早期的「溝通」。
🧒2至3 歲：語言與遊戲結合
開始用短句與同伴互動，例如「我玩」、「給我」。
能參與簡單的合作遊戲，如一起推車或搭積木。
生活例子：在遊樂場，他可能會對另一個孩子說「我推你」，這是社交語言的萌芽。
👧3至4 歲：角色扮演與情緒表達
語言更完整，能表達喜怒哀樂。
喜歡角色扮演遊戲，能用語言協商遊戲規則。
生活例子：孩子在扮演「醫生」時會說：「你生病了，我給你藥」，這是語言與社交的結合。
🧑4至5 歲：群體互動與解決問題
能在群體中表達意見，嘗試解決衝突。
語言更清晰，能用「因為……所以……」解釋想法。
生活例子：當朋友搶玩具，他可能會說：「因為我先拿的，所以是我的」，這顯示他已能用語言維護自己的立場。
Reference: Children communication development - ASHA
內向 vs. 需要幫助
內向孩子：可能在陌生環境中較為沉默，但能在必要時表達自己的需要。
需要幫助的孩子：在環境中長期不說話或難以融內，或無法用語言表達需求。
回到文章開頭的生日派對場景——孩子躲在角落，不一定代表有問題，他可能只是需要時間熱身。但如果你發現孩子在不同場合都難以表達自己，甚至影響到日常生活，那就值得及早介入。
社交溝通能力不是一夜之間建立的，而是透過日常互動、遊戲和語言逐步累積。最重要的是，陪伴孩子走過每一個小步伐，因為每一次眼神交流、每一句簡單的「你好」，都是他們邁向世界的勇敢嘗試。
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作者 Ms Wincy
香港童協