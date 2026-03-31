「藥有三分毒」究竟如何理解？

在華人社會，「藥有三分毒」這句話家喻戶曉，不少人因此對服藥產生恐懼，認為藥物必然傷身。然而，若從現代醫學角度審視，這句古語的含義遠非字面所示。要真正理解其智慧，須先釐清兩個常被混淆的概念：副作用與毒性。

「副作用」指藥物在治療之外引起的其他生理反應，如嗜睡、口乾或胃部不適，本質上並不等同於「毒」。「毒性」所指的，是藥物對身體造成的真實損害，例如肝腎受損或嚴重過敏。兩者性質截然不同，不可混為一談。

古代漢語中，「毒」帶有「猛烈」、「不可輕視」之意，這句話的本意是提醒人們尊重藥物的效力、謹慎使用，而非叫人拒藥不服。這與現代藥理學的核心原則不謀而合，即「劑量決定毒性」。任何物質過量皆可能有害，藥物安全與否，取決於劑量、使用方式及個人體質，而非簡單地以「有毒」或「無毒」區分。