春天春遊，飲食須適配多濕微寒氣候

「清明時節雨紛紛」，春天來臨，正是踏青春遊的好時節。但是，春天天氣乍暖還寒、雨水濕重，早晚微寒侵襲，飲食調理須遵循春天時節的養生原則，以溫而不燥、健脾祛濕、疏肝和胃為核心，兼顧養生。
清明飲食應以溫補為主，升發春天陽氣，避開大寒大涼之物，以免損傷脾陽、加重濕氣，同時保持清淡，避免油膩厚味，兼顧少量多餐、溫熱適口。
在春天期間，可多選擇健脾祛濕的食材，如薏米、赤小豆、山藥等，煮成湯粥食用；搭配生薑、陳皮等溫中散寒食材，隨身帶一杯薑棗茶或陳皮水，驅寒暖身、緩解不適。春季應時的春筍、薺菜等蔬果可適量食用，加薑調味，中和寒性；也可適當補充雞肉、瘦肉等溫和食材，煮成清補湯品，恢復體力又不孳生濕氣。
飲食上須避開冰飲、生冷蔬果等大寒之物，遠離燒烤油炸等油膩食物，避免過量食用酸味食物，也忌生冷冷飯等寒食，防止損傷脾胃。簡單適配的食單的也很實用，出門帶薑棗茶、陳皮水，在家煮薏米茯苓山藥湯、春筍香菇雞湯，主食選山藥粥等，溫和養脾。
春天飲食養生很簡單，記住「春天多濕又微寒，踏青勞累脾易傷；飲食溫和忌生冷，健脾祛濕加疏肝」，便能在賞春之餘，通過飲食養護身體，度過健康舒適的春天。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部註冊中醫師張家維