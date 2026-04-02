春天春遊，飲食須適配多濕微寒氣候

「清明時節雨紛紛」，春天來臨，正是踏青春遊的好時節。但是，春天天氣乍暖還寒、雨水濕重，早晚微寒侵襲，飲食調理須遵循春天時節的養生原則，以溫而不燥、健脾祛濕、疏肝和胃為核心，兼顧養生。

清明飲食應以溫補為主，升發春天陽氣，避開大寒大涼之物，以免損傷脾陽、加重濕氣，同時保持清淡，避免油膩厚味，兼顧少量多餐、溫熱適口。

在春天期間，可多選擇健脾祛濕的食材，如薏米、赤小豆、山藥等，煮成湯粥食用；搭配生薑、陳皮等溫中散寒食材，隨身帶一杯薑棗茶或陳皮水，驅寒暖身、緩解不適。春季應時的春筍、薺菜等蔬果可適量食用，加薑調味，中和寒性；也可適當補充雞肉、瘦肉等溫和食材，煮成清補湯品，恢復體力又不孳生濕氣。