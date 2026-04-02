減肥，信非主流醫生還是真實證科學？

美國國家衛生院的前營養與代謝研究員表示，低碳或生酮飲食減重有效，主要原因是它幫助人們自然減少熱量攝取，而非因為它有獨特的代謝優勢或「燒脂模式」。

脂肪是唯一你吃了不會致胖的？甚麼「主流不會告訴你的實證醫學」，由醫生向公眾說出來的風險包括：(一)主流醫生不告訴你，即與其他醫生作比較或聲稱優於其他醫生，因此違反了《香港註冊醫生專業守則》；(二)實證醫學名不符實，即資料誇大或帶有誤導成分，因此違反了《香港註冊醫生專業守則》；(三)賣含醫療建議的課程，以招徠病人或兜攬生意為目的，因此違反了《香港註冊醫生專業守則》。不要誤會，經濟學從來質疑醫生極少互相公開批評、業界禁止個人宣傳等「醫醫相衛」的行規。然而，我在《Low Carb撈嘢，High Fat揩嘢？》解釋過，實驗室證據顯示兩星期內限制脂肪攝取對減少身體脂肪的效果比限制碳水化合物攝取的大，這個十年前的著名實驗早已推翻了減肥必要減碳水化合物這個說法。