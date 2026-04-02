減肥，信非主流醫生還是真實證科學？

美國國家衛生院的前營養與代謝研究員表示，低碳或生酮飲食減重有效，主要原因是它幫助人們自然減少熱量攝取，而非因為它有獨特的代謝優勢或「燒脂模式」。
脂肪是唯一你吃了不會致胖的？甚麼「主流不會告訴你的實證醫學」，由醫生向公眾說出來的風險包括：(一)主流醫生不告訴你，即與其他醫生作比較或聲稱優於其他醫生，因此違反了《香港註冊醫生專業守則》；(二)實證醫學名不符實，即資料誇大或帶有誤導成分，因此違反了《香港註冊醫生專業守則》；(三)賣含醫療建議的課程，以招徠病人或兜攬生意為目的，因此違反了《香港註冊醫生專業守則》。不要誤會，經濟學從來質疑醫生極少互相公開批評、業界禁止個人宣傳等「醫醫相衛」的行規。然而，我在《Low Carb撈嘢，High Fat揩嘢？》解釋過，實驗室證據顯示兩星期內限制脂肪攝取對減少身體脂肪的效果比限制碳水化合物攝取的大，這個十年前的著名實驗早已推翻了減肥必要減碳水化合物這個說法。
最近，設計這項著名實驗的科學家Kevin Hall接受訪問時，再次強調在嚴格控制熱量攝取的代謝病房研究中，低碳飲食與低脂飲食在減脂效果上並沒有顯著差異，碳水化合物和脂肪在本質上是「可互換的能量來源」，沒有證據顯示低碳飲食能讓身體「自動燒更多脂肪」或產生所謂的「代謝優勢」(Metabolic advantage)。往後的實驗更發現，在隨意進食份量(Ad libitum)的環境下，低脂飲食讓人吃得更少，並導致更多身體脂肪流失，低碳飲食確實讓胰島素和血糖更穩定，卻沒有如Carbohydrate-insulin model預測那樣，自動抑制飢餓或大幅增加能量消耗。
相信科學，這位美國國家衛生院的前營養與代謝研究員最後表示，不同人對不同飲食的反應有很大個體差異，他個人不會大力推薦任何極端宏量營養素飲食，而是建議關注食物品質、能量密度，以及避免超加工食品。