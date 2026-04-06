從「阿驚」到「阿潮」：克服射精遲緩

10年前的電影《玩轉腦朋友》(Inside Out)以及2024年上映的續集，讓普羅大眾開始明白，原來「阿焦」(焦慮)並非大反派，它的出現其實是為了保護我們免受傷害。 情緒從不無理取鬧，它是大腦在瞬間作出的生存評估 在輔導室裡，最常聽到的標籤就是「正面情緒」與「負面情緒」。大家總覺得快樂、興奮才是好；憂愁、驚怕、內疚就是壞。但從演化心理學來看，其實情緒沒有絕對的好壞之分，只有「功能」上的差異。 生存應激本能：戰鬥－逃跑－凍結(Fight-Flight-Freeze) 雖然我們活在 2026 年的現代香港，但大腦裡那套自主神經系統(Autonomic Nervous System)還保留住原始人的自然反應。這套系統不受意識支配，會自動運作。當我們的祖先看見獅子衝過來時，體內的「交感神經系統」(Sympathetic Nervous System)會瞬間被激發：腎上腺素飆升、心跳加速、肌肉充血，讓身體在幾秒內準備好迎戰或逃跑(Fight or Flight)。這正是恐懼的「積極功能」，讓我們得以存活。

現代生活中當然沒有獅子，但我們面對沉重的經濟壓力、上司的逼迫，還有伴侶間令人窒息的冷戰。這些壓力同樣會啟動這套系統。如果壓力過大或持續太久，身體發現打不過也逃不掉時，就會切換到第三種狀態：「凍結狀態」Freeze Mode。就像小動物被捉到時會「裝死」，身體會變得麻木、抽離。而這種「麻木」，正是許多性功能障礙的隱形元兇。 控制台位置有限：「阿驚」與「阿焦」一撳掣，「阿潮」即被離線 兩年前， 志偉 (化名)因為一次偶然的「舉旗不定」，從此「阿驚」就成了他床上的常客。

「阿驚」其實是想提醒他：「兄弟，上次失敗了，小心點，別再丟臉！」結果呢？ 志偉 愈是想好好表現，反而愈忽略了性愛中的快感與連結。 後來他服用了輔助藥物，勃起的問題解決了，「阿驚」似乎退了一步。但新問題卻出現了：他發現自己竟然無法射精。雖然拼命了三、四十分鐘，硬度維持得很好，但感覺卻像隔了一層保鮮紙，感覺很累，心靈像斷了線，完全感受不到高潮的衝動。 這就是典型的「射精遲緩」 (Retarded Ejaculation)。 志偉 的身體已進入了剛才提到的「凍結狀態」。

因為長期累積的表現焦慮(Performance Anxiety)，他的神經系統為了「自保」，自動把接收感官訊號的閘門關小了。身體會認為：「現在是打仗時間，不是傳宗接代的時候！」於是，感官變得麻木，大腦進入了「裝死」的防禦狀態。 激活副交感神經，安撫「阿驚」與「阿焦」 在性治療中，我告訴他：「下次當你感到心慌、擔心表現時，不用急著把『阿驚』趕走，而是溫柔地跟他說，『老友，你又來探我了？謝謝你一直想保護我、提醒我要做好。但現在我想試著自己處理，你還是到旁邊先休息一下吧！』」這樣，身體就不用進入激烈的對抗狀態。

我接著建議 志偉 和太太持續、定期進行一套簡單的親密愛撫練習：專注細味和觸摸對方身體的每個細微部位，可以擁抱、親吻、撫摸，但絕對禁止性交。 這對 志偉 來說是個大解脫，背後的「失敗風險」也隨之消失，原本緊繃的交感神經慢慢冷卻下來，好等「副交感神經」(Parasympathetic Nervous System)接手，讓他慢慢放鬆，身體與性刺激重新連結，他的感官逐漸甦醒。當他不再強求「持續勃起」或「一定要射精」時，久違的「阿潮」就會主動連線。 願你也能與自己的「阿驚」與「阿焦」和好，一起找回久違的「阿潮」。

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