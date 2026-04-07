學曉照顧自己 才能照顧病人

剛過去的3月初，莊子老師於美國完成了一個藏醫旅修，豐富了自己的治療技術，強化心靈修養。今次學習，最大得著是先學曉照顧自己，才令自己有能力照顧病人。過程中，更有機會讓蒙古籍的藏醫(來自西伯利亞)替我做手法、銅罐和「心咒治療」。
替我治療前，藏醫先為我做了深入的問診、尿診及脈診。然後，再用紅繩繫在我的無名指和腳腕上，目的是保護我的健康能量和避免「風邪」入侵。聽起來，很玄很迷信，但亦很有儀式感，令我對這場治療的印象更深刻，更認真看待自己健康。
這條紅繩亦不只繫在病人身上，亦繫在醫者身上。這種精神，我很喜歡，跟醫生手術前，會先潔淨雙手，穿上保護衣，免細菌落在病人身上，有異曲同工之妙。
醫者都是修行人覺悟者
藏醫所重視的「保護好自己」精神，不只表現於治療前一刻，亦從他們每個生活細節體現出來，包括：早上朝拜、用膳時的感恩態度及晚上做祈禱祝福。
這種「照顧好自己」的方式，不只著重身體上的物理層面，更包心理、靈性各方面的照顧。相較於現代人追求的衛生標準，來得更廣泛，更深入。
醫者，除了是醫人，他於生活中每一刻，其實都是修行人及覺悟者，都是活在「慈悲和覺察」之中。
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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