學曉照顧自己 才能照顧病人

剛過去的3月初，莊子老師於美國完成了一個藏醫旅修，豐富了自己的治療技術，強化心靈修養。今次學習，最大得著是先學曉照顧自己，才令自己有能力照顧病人。過程中，更有機會讓蒙古籍的藏醫(來自西伯利亞)替我做手法、銅罐和「心咒治療」。

替我治療前，藏醫先為我做了深入的問診、尿診及脈診。然後，再用紅繩繫在我的無名指和腳腕上，目的是保護我的健康能量和避免「風邪」入侵。聽起來，很玄很迷信，但亦很有儀式感，令我對這場治療的印象更深刻，更認真看待自己健康。