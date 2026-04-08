小朋友「盡晒力」都係失望？除了安慰，還可以……

現在資訊發達，教小朋友知識不困難，難在較正確觀念。
當你每天看新聞都聽到某些「跟風」行為而死亡或傷勢嚴重的人，又不能每分每秒監察孩子在看甚麼，所有家長都在頭痛的事情。
今日想講講「盡力」和「爭取」。
「點解我想要嘅嘢都得唔到？」 小朋友A好失望咁樣講。
80%嘅大人都會講，「唔緊要啦，下次再試下」，然後自己諗出一個藉口去解釋點解今次攞唔到。
10%嘅大人開始會鬧主辦方或者對方，希望爭取到小朋友想要嘅嘢。
兩種做法都希望小朋友「唔好失望」，「失望」似乎係千古罪人。
可能你只係想教佢失望嘅時候，要抱持希望同埋思考下一次點樣做，但以上兩種做法都未必幫到你灌輸呢個訊息俾小朋友明白。
如果你用咗鬧人嘅方法希望得到想要嘅嘢，就錯誤示範了「盡力」方法。
「唔識爭取梗係蝕底」。
不如同小朋友檢視一下我哋係咪已經「盡晒力」？
然後用呢刻「失望」做燃料，學習點樣可以「再盡力啲」。
(當然要好好處理小朋友嘅情感，同埋講得溫和啲，幽默啲。)
衡量「盡力」的四個角度
1. 投入程度：花咗幾耐時間？有幾專心去做？
2. 資源利用：係咪用晒手上可用嘅工具、知識、人脈去完成？
3. 持續性：有冇持續保持穩定嘅進度去做？
4. 自我檢視：同平時做其他嘢嘅表現進行比較。
平日小事情可以同小朋友一齊用以上四個角度，用具體陳述方式說明例如：我用了10小時專注溫習，並且用0至5分的評分，甚至可以設立小角色去協助代入第三者的角度去評價。這樣一來，可以避免家長直接評價小朋友的情況，二來可以養成小朋友自行檢視自我表現的習慣。
如果得出結果發現小朋友已經「盡晒力」，我哋可以再去留意資源利用嘅部分。例如擴展人脈、學習用新嘅工具、再花時間去研究知識等嘅選項。
同一時間亦可以教導一些「不可控」的部分(例如：天雨關係，必須取消活動)，這個因素要小心說明，免得小朋友以後有事就「賴地硬」。
教養孩子並不容易，自問「盡晒力」就可以喇，爸媽加油。
www.hkca.care
香港童協
Ms Wincy
近年受哲學老師啟發，重新思考介乎於「勇敢」與「魯莽」之間的「中庸之道」。
反思兒童價值教育不應是一面倒的「正面價值」，而是知所進退，面對變化萬千的世界。
歡迎走入思考的舞動世界。