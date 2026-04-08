小朋友「盡晒力」都係失望？除了安慰，還可以……

現在資訊發達，教小朋友知識不困難，難在較正確觀念。

當你每天看新聞都聽到某些「跟風」行為而死亡或傷勢嚴重的人，又不能每分每秒監察孩子在看甚麼，所有家長都在頭痛的事情。

今日想講講「盡力」和「爭取」。

「點解我想要嘅嘢都得唔到？」 小朋友A好失望咁樣講。

80%嘅大人都會講，「唔緊要啦，下次再試下」，然後自己諗出一個藉口去解釋點解今次攞唔到。

10%嘅大人開始會鬧主辦方或者對方，希望爭取到小朋友想要嘅嘢。

兩種做法都希望小朋友「唔好失望」，「失望」似乎係千古罪人。

可能你只係想教佢失望嘅時候，要抱持希望同埋思考下一次點樣做，但以上兩種做法都未必幫到你灌輸呢個訊息俾小朋友明白。