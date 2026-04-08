春夏止癢土伏苓黑豆祛濕湯

我家的印尼姐姐，勤力又好學，入屋兩年已學識自己找材料煲養生湯。昨日她收到同鄉求助，說他家主人一周來皮膚痕癢伴紅疹，夜裡難以入睡，便代問有甚麼建議給她。
其實這春季常見的狀況，天氣回暖、濕氣加重，體質偏濕熱或血熱的人，特別容易出現皮膚搔癢、紅疹、濕疹等問題，中醫認為多因濕邪困阻肌膚，加上熱鬱血分，內外相搏，癢便揮之不去。我便建議她轉告同鄉，可在春季適量煲土茯苓生地黑豆湯，給主人作為日常調養之選。此湯材料家常而不複雜。
材料：鮮或乾土茯苓100g、生地15g、黑豆30g配以排骨400g、生薑數片。
做法：先將黑豆浸泡、排骨汆水，再與其餘材料放入沸水10分鐘後轉慢火煲煮1.5小時，調味即可。
土茯苓性平味甘淡，最善祛濕解毒，對濕熱下注、皮膚瘙癢尤為對證；生地性寒，能清熱涼血、養陰生津，對血熱型皮膚紅腫痕癢有調和之效；黑豆補腎利水、養血祛風，既助排濕，又能扶正；排骨補益脾胃，讓整體藥性不致過寒；少量生薑則溫中和胃，調和寒涼。
此湯能健脾祛濕、清熱解毒、涼血止癢，對春季反覆出現的皮膚痕癢、濕疹或過敏性皮炎，有助改善體質、減少復發。不過我亦提醒工人姐姐，食療雖溫和，仍需辨證使用，若主人本身脾胃虛寒、易腹瀉，或屬孕期、腎功能欠佳者，便不宜自行服用；若痕癢持續加重，甚至有滲液、感染情況，仍應及早求醫。
姐姐聽後說，同鄉的家主人不能飲湯，然後給我看對方照片，噢，原來是個白胖BB，再看皮膚：哎吔，長熱痱了啦！