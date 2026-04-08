春夏止癢土伏苓黑豆祛濕湯

我家的印尼姐姐，勤力又好學，入屋兩年已學識自己找材料煲養生湯。昨日她收到同鄉求助，說他家主人一周來皮膚痕癢伴紅疹，夜裡難以入睡，便代問有甚麼建議給她。

其實這春季常見的狀況，天氣回暖、濕氣加重，體質偏濕熱或血熱的人，特別容易出現皮膚搔癢、紅疹、濕疹等問題，中醫認為多因濕邪困阻肌膚，加上熱鬱血分，內外相搏，癢便揮之不去。我便建議她轉告同鄉，可在春季適量煲土茯苓生地黑豆湯，給主人作為日常調養之選。此湯材料家常而不複雜。