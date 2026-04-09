關注肥胖組織 看不見的減肥亂象

根據衛生署藥物辦公室的資料，目前註冊用於治療肥胖症的藥物包括利拉糖肽、納曲酮/安非他酮、奧利司他、α-α-二甲基苯乙基胺、司美魯肽和替爾泊肽，而幾乎所有的抗肥胖症藥物都被歸類為處方藥物，應該只在醫生的密切監督下使用。

據報道，香港關注肥胖症聯盟早前透過網絡資料進行研究，研究結果歸納出五大減肥風險：(1)未經醫生評估自行用藥；(2)購買或服用含西藥成分的減肥「保健品」；(3)非正規渠道購藥導致假貨或仿製品氾濫；(4)藥物運輸或儲存方式有缺失；(5)缺乏醫生監察下難調整劑量或處理突發情況。歸納五大減肥風險，聯盟其實是想提醒大家，坊間部分聲稱的減肥藥或減肥針，其實是按法例要由醫生處方治療糖尿病的GLP-1類藥物，市民自行用藥會有風險。