承載初心及使命的建築

靈實與將軍澳、調景嶺的歷史是無法分割的。說機構的一磚一瓦、一花一草，都承載滿滿的歷史價值，處處皆是古蹟，未免言過其實；但是，靈實臺的不少建築物，的確充滿故事，既體現靈實的核心價值，也見證著機構的過去、現在和未來，甚至是我們社區不斷發展的歷程，讓人總是可以從中得到啟發。 年輕一輩或許不知道，將軍澳不少地方，其實是填海「填」出來的。在司務道教士初抵調景嶺成立靈實的時候，這裡根本沒有陸路交通，出入只能依賴街渡或船隻，不論是人員往返，或進行物資補及，都十分困難，而且耗時非常。

即便如此，司教士及一眾靈實早期同工的使命及熱忱，卻沒有因此而減退。看到調景嶺一個個依著荒山野嶺而建的簡陋木屋，想起居住在裡面、等待援助的生命，他們無懼前面的困難有多少，毅然踏上跳板，在海上飄搖到調景嶺，只是希望為有需要人士帶來希望，繼而轉化他們的生命。 有了這個背景，我們才能更加明白靈實禮拜堂的意義。在1961年啟用的靈實禮拜堂，不但擁有歷史及古蹟層面的價值及意義，也一直在社區作為一個希望及祝福的展現。 這是因為在當年的調景嶺，沒有現時的高樓華廈。靈實禮拜堂在社區拔地而立，馬上成為地標。「你們是地上的鹽；如果鹽失了味，怎能使它再鹹呢？結果毫無用處，唯有丟在外面任人踐踏。你們是世上的光。建在山上的城是無法隱藏的；人點了燈，不會放在量器底下，而是放在燈臺上，就照亮一家人。」(馬太福音 5:13-15)

夜裡，靈實就像機構英文名稱Haven of Hope所表示一樣，是一個避風港般的「盼望之灣」；由光管砌成的禮拜堂十字架，像燈塔為船隻指引歸途。那是個沒有光污染的年代，禮拜堂的光芒是如此奪目，海上的漁船或前來靈實補給物資的船舶，只要一看見禮拜堂就知道歸途，不致迷失。 不但如此，禮拜堂的光讓當時生活困苦的人，感到絲絲溫暖、點點希望，亦容讓遭遇人生苦難及波折的人，覓得一個棲身歇息的地方，讓他們知道可以到哪裡尋求援助——不要怕，到這裡來——使困苦的生命終於獲得依靠。

今天，盡管將軍澳、調景嶺早已不是原來樣子，每當夜幕低垂，華燈初上的不再只是靈實禮拜堂一家，可是禮拜堂體現的靈實服務精神，始終沒有改變——那就是透過全人關懷的服務，讓每個生命都得到尊重和轉化，使服事者及被服事者建立更豐盛的生命。 作為靈實臺標誌性的建築，禮拜堂時時刻刻，讓人記起靈實的初心，也提醒大家要將這份源自基督的愛及教導一直延續下去，面對時代轉變，在將來也應設法守護著最初的使命。 早前，另一與靈實相關的建築物、調景嶺警署獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築。

警署在1961年成立，默默守護調景嶺的治安多時，其後這座與靈實禮拜堂一同見證調景嶺及香港歷史的建築，被保留下來並加以活化，現時由靈實營運成為「將軍澳風物汛」歷史風物資料館。 「將軍澳風物汛」一方面定期舉辦工作坊、導賞團，讓歷史與社區連繫起來；另一方面在館內營運社企cafe，透過聘用殘疾人士讓他們發揮所長、融入社會，與靈實禮拜堂一起把調景嶺的故事及靈實的精神，一代又一代傳承及推廣出去。